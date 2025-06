COMICON Bergamo 2025: parte l'evento più pop del Nord Italia, grande attesa per Giancarlo Esposito

Dal 20 al 22 giugno, Bergamo si trasforma nella mecca della cultura pop con COMICON. In programma per il Comicon Bergamo 2025 incontri con star come Giancarlo Esposito e Satoshi Shiki, mostre dedicate a Tanino Liberatore e Gigi Cavenago, anteprime videoludiche, concerti a tema e competizioni cosplay. Un'edizione imperdibile per gli appassionati di fumetti, cinema, serie TV e videogiochi.

Comicon Bergamo 2025, tra stelle del Fumetto e volti iconici

COMICON Bergamo è pronto a infiammare l'estate con un'edizione che promette scintille. Dal 20 al 22 giugno, la Fiera di Bergamo si trasformerà in un vortice di colori, suoni e personaggi iconici, accogliendo appassionati di fumetti, cinema, serie TV, videogiochi e cultura pop da tutta Italia e non solo. L'evento si aprirà con due maestri indiscussi: Tanino Liberatore, Magister di questa edizione, che dialogherà con Edmond Baudoin in un incontro intitolato "La linea nuda", e David Lloyd, il genio dietro la maschera di "V for Vendetta".

Una scena di V per Vendetta

Ma l'attesa più grande è per sabato 21 giugno, quando Giancarlo Esposito, il volto di Gus Fring in "Breaking Bad" e Moff Gideon in "The Mandalorian", calcherà il palco del COMICON. L'attore sarà protagonista del panel "I volti del potere e l'eleganza del male", in cui ripercorrerà i suoi ruoli più iconici. Sempre sabato, i fan dei videogiochi potranno scatenarsi con il DJ set di Shinji Hosoe, leggendario compositore delle musiche di "Tekken" e "Street Fighter".

E per la prima volta in Italia arriverà Satoshi Shiki, mangaka e illustratore di "L'attacco dei giganti - Before the Fall", che terrà una sessione di live drawing domenica 22 giugno. L'evento a lui dedicato, Attack on Titan: Before the fall! Speciale live drawing con Satoshi Shiki, sarà una sessione di live drawing in cui si parlerà del suo spin off de L'Attacco dei Giganti e del suo percorso artistico, che lo ha reso uno dei più interessanti mangaka degli ultimi anni per scoprire curiosità e retroscena dell'industria del fumetto giapponese.

Mostre, musica e Cosplay

COMICON Bergamo non è solo incontri con le star, ma anche un'occasione per immergersi in un universo di creatività. Sette mostre imperdibili, tra cui "DRAWING POWER. The art of Liberatore" e "Gigi Cavenago. Visioni di segni e colori", offriranno uno sguardo approfondito sul lavoro di alcuni dei più grandi artisti del fumetto italiano e internazionale. La musica sarà protagonista con concerti a tema videogiochi e K-Pop, mentre i cosplayer si sfideranno in competizioni agguerrite.

L'Asian Village sarà arricchito anche da appuntamenti con Liang Azha per esplorare le delicate sfumature del genere Boys Love, Cory Ko e LonLon guideranno il pubblico alla scoperta del lato empatico e profondo del manhua taiwanese. Non mancheranno momenti di approfondimento: insieme a Lorenzo Palloni e Frekt verrà analizzato il genio creativo di Tatsuki Fujimoto; con il mangaka italiano Luca Papeo si parlerà della sua opera Jeeg contro Goldrake, un progetto realizzato con la licenza ufficiale dello studio di Go Nagai. E ancora, la collaborazione con Gres Art 671 arricchirà il festival di un evento imperdibile: "Il giro di nera live -- Una stand up tragedy: Il caso Impagnatiello". Un'edizione che si preannuncia un'occasione unica per celebrare la passione per la cultura pop in tutte le sue forme.