Come una madre: trama della prima puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25, arriva Come una madre, nuova fiction targata RAI che, con la prima puntata, ci introdurrà al viaggio di Angela, interpretata da Vanessa Incontrada, una donna che, dopo aver perso tutto, dovrà imparare a trovare la forza per ricominciare.

La trama del primo episodio anticipa un po' di quella che è la storia di Angela Graziani che, dopo aver perso suo figlio, si rifugia nella casa della sua famiglia su un'isola. Qui incontra una vicina, Elena, madre di due bambini, Bruno e Valen- tina, che hanno più o meno la stessa età che aveva Matteo, il figlio di Angela. L'incontro con i figli della vicina scatena in Angela una tempesta di ricordi e di emozioni. Un giorno la nuova amica chiede ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora. Lei deve andare ad incontrare un uomo dal nome esotico e misterioso "Kim", che, dice, la aiuterà ad uscire da un guaio molto brutto. Ma Elena non torna e per Angela, Bruno e Valentina è l'inizio di una terribile, ma poi straordinaria avventura.

Come una madre, una serie a metà tra road movie e favola nera, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, farà compagnia al pubblico per 3 settimane, a cominciare da oggi, domenica 2 febbraio. Dietro la macchina da presa Andrea Porporati, che firma anche soggetto e, insieme a Maria Porporati, la sceneggiatura.

Ad affiancare la protagonista Vanessa Incontrada il resto del cast composto da Sebastiano Somma, Ivan Franek, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Fabrizio Contri, Marco Cocci, Simone Montedoro, Jerry Mastrodomenico, con Ninni Bruschetta, e con Eleonora Giovanardi, con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, con la partecipazione di Luigi Diberti e con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Zeno.