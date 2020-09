Come un uragano: ispirato alla storia d'amore di Nicholas Sparks

Come un uragano trae ispirazione della vita di Nicholas Sparks e sua moglie Cathy, i due infatti si sono conosciuti in una piccola città costiera.

Secondo Nicholas Sparks, l'autore del libro su cui è basato Come un uragano, i due personaggi principali sono stati, in parte, ispirati da eventi di vita reale, in particolare dal modo in cui lui e sua moglie Cathy si sono incontrati e hanno iniziato la loro relazione in una piccola città costiera.

Ambientato a Rodanthe, nella Carolina del Nord, il libro narra la storia d'amore di una madre divorziata, Adrienne Willis, e di un chirurgo divorziato, Paul Flanner. I due protagonisti principali del romanzo si incontrano in una locanda di Rodanthe e si innamorano follemente. Tuttavia, il fato ricade su di loro quando si rendono conto che lasciare Rodanthe significherebbe tornare rispettivamente alle loro vite.

Diane Lane in un'immagine del film Nights in Rodanthe

Secondo l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il consenso della critica sostiene che il film sia "ripetitivo, eccessivamente sentimentale e colmo di invenzioni inverosimili che danneggiano perfino l'incredibile carisma di Diane Lane e Richard Gere".

Il sito valuta il film negativamente, con un punteggio del 30% basato su 132 recensioni, su Metacritic la pellicola ha un punteggio pari a 39/100, o "generalmente sfavorevole", sulla base di 26 recensioni della critica. Nonostante le svariate recensioni negative Come un uragano ha incassato $ 84.375.061 in tutto il mondo.