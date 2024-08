Come un uragano, il film con Richard Gere e Diane Lane, racconta una storia vera?

Nel 2008 Richard Gere e Diane Lane hanno portato sullo schermo Come un uragano, il film (in onda stasera su Rete 4) tratto dal romanzo omonimo che Nicholas Sparks aveva dato alle stampe nel 2002. Come i suoi lettori sanno, molte delle opere di Sparks affondano le loro radici nella realtà, ma anche Come un uragano è ispirato a una storia vera?

Il racconto quasi autobiografico di Nicholas Sparks

È stato lo stesso autore del romanzo da cui è tratto Come un uragano a spiegare che, in un certo qual modo, quella raccontata nel libro è una storia parallela alla relazione con la moglie Cathy. Questo non significa che quelli accaduti nel romanzo prima e nel film poi siano eventi realmente accaduti così come sono stati raccontati, ma Nicholas Sparks ha certamente preso alcuni dettagli della propria storia d'amore e li ha rielaborati per la sua opera di finzione.

"Per cominciare, mia moglie e io ci siamo conosciuti nello stesso modo in cui lo hanno fatto Paul e Adrienne, anche se per noi è successo durante le vacanze di primavera" ha spiegato lo scrittore dalle colonne del suo sito. "Eravamo entrambi all'ultimo anno di università: io ero all'Università di Notre Dame e Cathy all'Università del New Hampshire e, come Paul e Adrienne, eravamo entrambi andati in una piccola città costiera nella speranza di un po' di tregua, quando ci siamo incontrati per la prima volta. Ho percepito qualcosa di gentile e meraviglioso in Cathy quasi immediatamente, anche se Cathy (come Adrienne) era un po' più esitante nei suoi sentimenti per me".

Diane Lane e Richard Gere sono i protagonisti di Come un uragano, il film più breve tra quelli tratti dai libri di Nicholas Sparks

Le similitudini tra le due storie non sono certo finite alla casualità del primo incontro. Nicholas Sparks e la futura moglie Cathy hanno scoperto infatti, proprio come Paul e Adrienne, di avere molte cose in comune: "Eravamo entrambi figli di mezzo di famiglie cattoliche, avevamo entrambi un fratello maggiore e una sorella minore, eravamo entrambi laureati in economia e, ironicamente, entrambi i nostri genitori festeggiavano il loro anniversario il 31 agosto. Ma più di questo, ero attratto dalla sua visione del mondo basata sul buonsenso, dalle sue opinioni sull'importanza della famiglia, dalla sua capacità di ridere e ascoltare. Tutti elementi del carattere di Adrienne che Paul vede molto chiaramente".

Esattamente come i due protagonisti di Come un uragano, anche Sparks e Cathy si sono frequentati solo per cinque giorni prima di doversi salutare, ma anche loro hanno passato i mesi che hanno preceduto il loro secondo incontro a farsi telefonate e a scambiarsi lettere d'amore. E proprio alcuni brani di quelle missive sono finiti tra le pagine del romanzo.

Come un uragano: che significato hanno i nomi dei protagonisti

Se il libro è stata l'occasione per ripercorrere le fasi iniziali della storia d'amore con la moglie Cathy, i nomi che Nicholas Sparks ha scelto per i suoi due protagonisti, Paul e Adrienne (interpretati nel film da Richard Gere e Diane Lane) sono stati un regalo dello scrittore a due persone molto importanti della sua famiglia.

I suoceri di Sparks erano infatti ospiti a casa sua mentre stava scrivendo il romanzo e non si trattennero dall'esprimere un desiderio: quell'anno per Natale non desideravano doni materiali ma qualcosa di più imperituro come far parte di uno dei suoi libri.

Sorpreso dalla richiesta, Nicholas Sparks decise che i protagonisti del romanzo che stava scrivendo proprio in quelle settimane si sarebbero chiamati Paul e Adrienne, come i genitori di sua moglie Cathy.