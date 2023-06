Come un uragano, su Rete 4: cast, recensione e trama del film con Richard Gere ispirato ad una storia vera

Stasera su Rete 4 in prima serata va in onda Come un uragano, cast, recensione e trama del film con Richard Gere ispirato alla storia d'amore di Nicholas Sparks

Stasera, 10 giugno, su Rete 4, alle 21:20, viene trasmesso Come un uragano, un film di George C. Wolf sceneggiato da Ann Peacock e John Romano, il soggetto è di Nicholas Sparks. La colonna sonora è di Jeanine Tesori. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Richard Gere e Scott Glenn in una scena del film Nights in Rodanthe

Come un uragano: Trama

Adrienne non sa decidersi se restare accanto a suo marito, in un matrimonio da sempre infelice, o iniziare una nuova vita da sola. Nell'attesa di prendere una decisione si rifugia nella città costiera di Rodanthe, nel Nord Carolina. Per una serie di coincidenze, anche il dottor Paul Flanner arriva in città per riconciliarsi con un figlio diventato per lui ormai un estraneo. L'incontro tra Paul e Adrienne, proprio quando entrambi stanno cercando di mettere insieme i cocci delle loro esistenze, è destinato a cambiarli per sempre.

Diane Lane e Viola Davis in una scena del film Nights in Rodanthe

Come un uragano: Curiosità

Come un uragano è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 19 Dicembre 2008 distribuito da Warner Bros.

Il film è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

La pellicola sarebbe ispirata ad una storia vera: in particolare al modo in cui lo scrittore ha conosciuto sua moglie Cathy e di come i due hanno iniziato la loro relazione in una piccola città costiera.

Richard Gere e Diane Lane avevano già lavorato insieme in Cotton Club e L'amore infedele - Unfaithful

Diane Lane e Christopher Meloni in un'immagine di Nights in Rodanthe

Come un uragano: Interpreti e personaggi

Richard Gere e Diane Lane sono i protagonisti del film Nights in Rodanthe

Come un uragano: Recensione e Trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Come un uragano.

Critica: Come un uragano è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 30% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 39 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10