Come un gatto in tangenziale su Canale 5: trama e cast del film con Antonio Albanese

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Come un gatto in tangenziale: Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del film.

Come un gatto in tangenziale è la commedia che gli spettatori di Canale 5 potranno vedere stasera 20 maggio in prima serata. La pellicola è stata diretta da Riccardo Milani autore anche del soggetto e della sceneggiatura insieme a Paola Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del film.

Come un gatto in tangenziale: Antonio Albanese in una scena del film

Come un gatto in tangenziale: Trama

Giovanni, che collabora con le istituzioni italiane europee con il suo think tank dedito a progetti più o meno filantropici, è un privilegiato e sa di esserlo, almeno stando a quanto insegna a sua figlia. Entra però in crisi quando la ragazza - tredici anni - mette in atto i precetti di apertura alla diversità e sfida alle convenzioni ricevuti da lui (e dalla madre, fuggita a coltivare lavanda in Provenza in un drappeggiare di lini pregiati) iniziando una relazione con Alessio, un coetaneo che abita insieme alla mamma Monica, operatrice sanitaria e alle due zie cleptomani Pamela e Sue Ellen, nella borgata romana Bastoni.

Come un gatto in tangenziale: Antonio Albanese e Sonia Bergamasco in una scena del film

Come un gatto in tangenziale: Curiosità

Come un gatto in tangenziale è stato distribuito nelle sale italiane il 28 dicembre 2017 grazie a Vision Distribution.

Il film ha incassato più di 10 milioni di euro ed ha ricevuto 3 candidature ai David di Donatello 2018. Nel 2021 è uscito il sequel, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto.

Come un gatto in tangenziale: Alice Maselli e Simone De Bianchi in una scena del film

La pellicola è stata girata a Roma, alcune riprese sono state fatte a Bruxelles e nei pressi della foce del Tevere e a Capalbio.

Le attrici che interpretano Sue Ellen e Pamela hanno realmente avuto dei problemi di cleptomania e dei guai con la giustizia.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity. La nostra recensione di Come un gatto in tangenziale.

Come un gatto in tangenziale: Paola Cortellesi in un momento del film

Come un gatto in tangenziale: Interpreti e personaggi