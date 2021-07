Come ti ammazzo il bodyguard, Salma Hayek chiese una controfigura per una scena: ecco quale

Una sequenza di Come ti ammazzo il bodyguard era troppo imbarazzante per Salma Hayek e l'attrice chiese al regista di utilizzare una controfigura.

Il regista di Come ti ammazzo il bodyguard, Patrick Hughes, fu costretto ad utilizzare una controfigura dopo che Salma Hayek si rifiutò di filmare la scena in cui il suo personaggio e quello di Ryan Reynolds cadono l'uno sull'altro: la faccia dell'attore canadese finisce sul sedere di Salma nella sequenza mentre quella dell'attrice sbatte contro il cavallo dei pantaloni di Ryan.

Durante un'intervista con Yahoo Entertainment, Salma ha rivelato di non aver voluto girare la scena non perché l'acrobazia fosse pericolosa ma perché la posizione era troppo compromettente: "Non è il pericolo che mi spaventa, è solo una posizione davvero compromettente, il modo in cui cadiamo...", Reynolds ha spiegato: "La mia testa cade direttamente sul culo di Salma".

Durante l'ultima parte dell'intervista Salma ha confessato che lei, Ryan e Samuel L. Jackson ridevano così tanto durante le scene d'azione che spesso era difficile portarle a termine. L'attrice messicana, prima di andarsene, ci ha tenuto a ribadire scherzosamente: "Non sono io quella della scena del sedere, è una controfigura, che sia chiaro."

Come ti ammazzo il bodyguard è uscito negli Stati Uniti il 18 agosto 2017 e ha incassato 176 milioni di dollari in tutto il mondo. I critici hanno elogiato la performance di Salma Hayek e la chimica tra Reynolds e Jackson, nonché le sequenze d'azione, criticando però la trama.