Come ti ammazzo il bodyguard: Samuel L.Jackson e le suore cantano Bevilo tutto in italiano

Nel film Come ti ammazzo il bodyguard c'è un curioso interludio italiano, dove Samuel L. Jackson canta insieme a un gruppo di suore. È il momento in cui il killer Kincaid, seduto in autobus con le religiose di cui sopra, si unisce a loro in un'inattesa esibizione della canzone Bevilo tutto, un brano risalente alla fine dell'Ottocento e tradizionalmente associato a serate alcoliche.

Una sequenza strepitosa, quella dell'Italian Drinking Song (questo il nome della canzone nei titoli di coda del film), che si conclude con una delle gag verbali più belle della pellicola: arrivati a destinazione, Kincaid e il suo bodyguard Bryce (Ryan Reynolds), visibilmente stizzito, scendono dall'autobus e mentre le suore proseguono verso la loro destinazione Bryce sottolinea che il suo accompagnatore ha ucciso circa 150 persone, al che Kincaid, che ama punzecchiare il riluttante accompagnatore, risponde "250".

Come ti ammazzo il bodyguard: Azione e divertimento senza pensieri

Come ti ammazzo il bodyguard: Joaquim de Almeida e Ryan Reynolds in una scena del film

Uno dei tanti momenti simpatici di Come ti ammazzo il bodyguard, film che inizialmente, incredibile ma vero, doveva essere un thriller serio: poche settimane prima dell'inizio delle riprese ci fu una riscrittura quasi totale del copione per trasformare il progetto in una commedia (vedi anche la locandina che scimmiottava Guardia del corpo), sfruttando la presenza di due attori che ben si prestano a scenari umoristici come Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, senza dimenticare Salma Hayek nei panni di Sonia, l'altrettanto esilarante moglie di Kincaid.

E proprio Salma Hayek avrà un ruolo più importante nel sequel del film, The Hitman's Wife's Bodyguard, realizzato dalla stessa squadra del capostipite. Girato lo scorso anno in Europa (Italia compresa), il film doveva uscire a fine agosto, ma per cause di forza maggiore è stato rimandato di un anno, alla fine dell'estate 2021. Oltre ai tre protagonisti e al comprimario storico Richard E. Grant saranno presenti anche i volti nuovi Antonio Banderas, Morgan Freeman, Frank Grillo e Tom Hopper.