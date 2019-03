Come ti ammazzo il bodyguard: Reynolds, Jackson e Hayek insieme sul set

Come ti ammazzo il bodyguard, la divertente commedia con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, avrà un sequel e la star canadese ha condiviso una foto che lo ritrae sul set insieme al collega e all'attrice Salma Hayek.

Il protagonista di Deadpool ha semplicemente scritto come didascalia: "Due ragazzi, una ragazza e... o mio dio, che ca**o? Eccoci di nuovo".

Ecco lo scatto:

Al centro della trama del film c'era un agente specializzato in sicurezza (Reynolds), che deve occuparsi del suo nemico mortale, il più famoso killer su commissione al mondo (Jackson), La guardia del corpo e l'assassino, da tempo in competizione, devono quindi trascorrere insieme 24 ore, vivendo un'esilarante avventura tra inseguimenti in macchina, fuge in nave e un dittatore che è in cerca di vendetta. Salma Hayek nel film Come ti ammazzo il bodyguard aveva il ruolo di Sonia Kincaid, la moglie del killer.

Nel sequel la guardia del corpo verrà ingaggiata dai due coniugi per compiere con loro una missione sulla costiera amalfitana.

Alla regia tornerà Patrick Hughes, mentre lo sceneggiatore è Tom O'Connor.