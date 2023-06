Come pecore in mezzo ai lupi: il trailer ufficiale del nuovo film di Lyda Patitucci

Ecco il trailer di Come pecore in mezzo ai lupi, il nuovo film diretto da Lyda Patitucci e interpretato da Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli.

Fandango ha appena diffuso il trailer ufficiale di Come pecore in mezzo ai lupi, il nuovo film di Lyda Patitucci con Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli. La pellicola, che arriverà nelle sale il 13 luglio distribuita da Fandango, è stata scritta da Filippo Gravino e prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia, in collaborazione con Rai Cinema.

Un crime dalle tinte forti con una protagonista femminile per il primo lungometraggio di Lyda Patitucci, già dietro la macchina da presa come seconda unità, specializzata in scene d'azione, di film come "Veloce come il vento", "Il Primo Re", i due sequel di "Smetto quando voglio", Masterclass e Ad Honorem, e molti altri. Un film fatto di contrasti, intimo e d'azione al tempo stesso, una storia cupa ma dai toni caldi, figlia di rapporti deteriorati dal tempo cui viene presentata una nuova, inaspettata, occasione.

La sinossi di Come pecore in mezzo ai lupi recita: "Vera è un'agente sotto copertura della Polizia. Ha un carattere duro e in apparenza impenetrabile, temprato dai rischi della sua professione e segnato da un passato familiare doloroso. Viene incaricata di infiltrarsi in una banda internazionale di rapinatori, e scopre che uno di loro è suo fratello minore Bruno, con cui ha rotto i rapporti da tempo."

Locandina di Come pecore in mezzo ai lupi

"Bruno è appena uscito di prigione, non ha un soldo e vuole partecipare al colpo per ricominciare tutto insieme a sua figlia Marta. Dopo anni lontani, Vera e Bruno si ritrovano improvvisamente uno di fronte all'altra, in ruoli opposti e obbligati a mantenere il segreto che li lega: vecchie ferite riemergono, e i due saranno costretti a fare delle scelte che metteranno a dura prova il raggiungimento dei reciproci obiettivi."