Noir in Festival 2023: I finalisti del Premio Caligari 2023

Svelata la rosa dei titoli che si contendono il Premio Caligari 2023 al Noir in Festival per il miglior film italiano di genere dell'anno. Ideato da Gianni Canova in accordo con Giorgio Gosetti, organizzato dal Noir in Festival in collaborazione con Università IULM e Cinecittà News, al premio concorrono sei film finalisti scelti a insindacabile giudizio dagli ideatori del Premio fra i noir di produzione italiana usciti in sala tra novembre 2022 e ottobre 2023.

I sei film finalisti verranno proiettati fra il 2 e il 5 dicembre a Milano nella Sala dei 146 di IULM 6, in via Carlo Bo 7, con la partecipazione degli autori. A scegliere il vincitore sarà una giuria popolare di 80 giovani studenti e di appassionati, guidata da professionisti del settore.

Denti da squalo: una scena del film

Dopo una discussione collettiva al termine di ogni proiezione, i membri della giuria potranno esercitare il proprio diritto di voto deponendo la scheda con il loro giudizio nell'urna appositamente predisposta. La graduatoria finale indicherà il vincitore. Il voto di ciascuno dei professionisti che guidano la giuria varrà per tre.

I registi saranno protagonisti di uno speciale incontro lunedì 4 dicembre, ore 17:00, mentre il film vincitore sarà annunciato durante la serata di premiazione, il 6 dicembre.

I titoli finalisti di quest'anno

Come pecore in mezzo ai lupi (99') di Lydia Patitucci Sabato 2 dicembre, ore 17:30

Mia (108') di Ivano De Matteo Sabato 2 dicembre, ore 20:00

Mixed by Erry (100') di Sydney Sibilia Domenica 3 dicembre, ore 17:30

Denti da squalo (104') di Davide Gentile Domenica 3 dicembre, ore 20:00

Nina dei Lupi (105') di Antonio Pisu Lunedì 4 dicembre, ore 20:00

L'ultima notte di amore (124') di Andrea Di Stefano Martedì 5 dicembre, ore 20:00

"Il Premio Caligari rinnova per il settimo anno consecutivo l'interesse verso un focus sul cinema di genere Made in Italy", dicono Gianni Canova e Giorgio Gosetti, "e lo mette al centro della scena internazionale che il Noir in Festival ha sempre proposto al suo pubblico. Autori già affermati, l'opera prima di un attore e film di registi che trattano il genere per la prima volta: sei titoli-radiografia del nero italiano di oggi, prodotto di un'industria in costante espansione. Quella rappresentata nella selezione del Caligari è una creatività che esorcizza la realtà attraverso il genere e arriva agli spettatori attraverso i più disparati canali dell'era digitale."

Per iscriversi gratuitamente alla giuria è necessario essere maggiorenni e inviare, entro domenica 26 novembre 2023, una mail a reservation@noirfest.com con oggetto GIURIA CALIGARI 2023 segnalando: nome, cognome, mail di riferimento, categoria di appartenenza del giurato (01 - Studente universitario IULM oppure 02 - Appassionato/a di Noir).

Tutte le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.