Come d'incanto 2: Giselle affronta molti cambiamenti nel primo trailer

Disney+ ha condiviso il primo trailer di Come d'incanto 2 e nel video si può vedere Giselle, interpretata da Amy Adams, affrontare molti cambiamenti.

Come d'incanto 2 arriverà sugli schermi di Disney+ il 24 novembre e online è stato condiviso il primo trailer del progetto che avrà nuovamente come protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey.

Nel video si assiste ai cambiamenti che avvengono nella coppia e Giselle si ritrova a dover fare i conti con nuovi ruoli, responsabilità e un potenziale avvicinamento al suo lato più oscuro.

Disenchanted vede il ritorno di Amy Adams nei panni dell'irrimediabilmente romantica ed eternamente ottimista Giselle, ora sposata e che vive a Monroeville; Patrick Dempsey interpreta il ruolo del marito di Giselle, il cinico e pragmatico Robert Philip; James Marsden torna nei panni dell'affascinante ma sciocco Principe Edoardo dall'Andalasia; Idina Menzel in quelli di Nancy Tremaine, l'ex sarta ora sposata con il principe Edoardo; Maya Rudolph interpreta Malvina, la nuova avversaria di Giselle a Monroeville; Kolton Stewart è il figlio di Malvina; Yvette Nicole Brown è Rosalyn; Jayma Mays interpreta Ruby; Oscar Nunez compare nel ruolo di Edgar mentre Gabriella Baldacchino interpreta la figlia ormai cresciuta di Giselle e Robert Philip, Morgan. Per Baldacchino, una diciannovenne di Glen Rock, nel New Jersey, questo sarà il debutto cinematografico.

Come d'incanto 2: Amy Adams e Patrick Dempsey nelle nuove foto dal set del film

Come d'incanto 2 presenta il tanto atteso ritorno di Giselle, la principessa del mondo fiabesco dell'Andalasia esiliata a Manhattan che ha trovato il principe azzurro nell'avvocato divorzista Robert Philip. 15 anni dopo, Giselle si trasferisce nel sobborgo di Monroeville con Robert e la loro figlia adolescente Morgan,. Qui dovrà destreggiarsi tra le sfide che derivano dal nuovo ambiente e scoprirà cosa significa davvero per sempre felici e contenti per lei e la sua nuova famiglia.

Basato sui personaggi originali dello sceneggiatore di Come d'incanto Bill Kelly, il sequel è diretto da Adam Shankman.