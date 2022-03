Come d'incanto 2: Amy Adams e Patrick Dempsey nelle nuove foto dal set del film

Sono attualmente in corso le riprese aggiuntive di Come d'incanto 2 e le foto dal set mostrano Amy Adams e Patrick Dempsey in costume.,

Come d'incanto 2 arriverà entro la fine del 2022 su Disney+ e i protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey sono ritratti in alcune nuove foto dal set realizzate durante le riprese aggiuntive in programma in questi giorni.

La storia di Giselle proseguirà con un nuovo capitolo della storia, intitolato Disenchanted nella versione originale, che dovrebbe riportare la protagonista ad Andalasia.

Le foto mostrano infatti Amy Adamse Patrick Dempsey con dei costumi che sembrano adatti al mondo da cui proviene la principessa. Giselle, in Disenchanted, sembra mostrerà la protagonista mentre mette in dubbio il proprio lieto fine vari anni dopo l'epilogo del film campione di incassi.

Alla regia è impegnato Adam Shankman, mentre nel cast ci saranno alcuni ritorni come quelli di Idina Menzel e James Marsden. Tra i nuovi arrivi tra gli interpreti Jayma Mays, Maya Rudolph e Yvette Nicole Brown (che dovrebbero essere le villain del film), Oscar Nuñez (The Office, Ricatto d'Amore), Kolton Stewart (The Expanse, Locke & Key) e Gabriella Baldacchino (Ask for Jane), che avrà la parte di Morgan, ormai cresciuta.