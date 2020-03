Come d'incanto 2: Adam Shankman conferma il sequel

Come d'incanto 2 verrà realizzato: Adam Shankman, regista del progetto, ha confermato via Instagram la realizzazione per Disney+ di Disenchanted, il sequel del cult disneyano uscito nelle sale nel 2007 con protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey. Il regista ha inoltre confermato che si occuperà anche del sequel di Hocus Pocus.

Nel post che annuncia i due titoli prossimamente in lavorazione per la piattaforma di streaming in arrivo in Italia il 24 marzo, Adam Shankman dimostra il suo entusiasmo:"Si... Grazie di cuore cara Disney. Sembra che per un po' lavorerò su una magica magia... Mi sento incredibilmente onorato di guidare l'eredità di questi due gioielli della corona Disney. La mia unica speranza è onorare coloro che sono venuti prima di me e costruire qualcosa di nuovo ed entusiasmante mentre cerco disperatamente di non deludere i fan e incantare i nuovi iniziati. Dita incrociate!".

Come d'incanto 2 e il sequel di Hocus Pocus, per ora, non hanno ancora una data prevista per il debutto in streaming.

Skyler Shuler, editore di The DisInsider, recentemente ha pubblicato un'immagine di un ipotetico logo del sequel di Come d'incanto e in precedenza l'attore James Marsden e il compositore Alan Menken avevano confermato che il sequel era in lavorazione. Come d'Incanto 2 - Disenchanted potrebbe essere ambientato dieci anni dopo gli eventi del primo film.

Come d'Incanto - film realizzato in tecnica mista - racconta la storia della principessa Giselle (Amy Adams), promessa sposa del principe Edward (James Marsden), che viene trasformata in umana e spedita a New York dalla malvagia regina Narissa (Susan Sarandon). Lì conoscerà un avvocato divorzista, Robert Philip (Patrick Dempsey) al quale cambierà l'esistenza.