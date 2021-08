Come d'incanto 2, concluse le riprese: ecco quando arriverà il film con Amy Adams e Patrick Dempsey

Gli ultimi aggiornamenti dal set di Come d'incanto 2 ci comunicano la fine delle riprese per il sequel del film Disney con Amy Adams e Patrick Dempsey, ma anche una data indicativa per il suo arrivo su Disney+.

È il regista della pellicola Adam Shankman a renderci partecipi delle ultime novità su Come d'incanto 2, il nuovo capitolo nella storia di Giselle e Robert, che per l'occasione non solo vedrà tornare altri volti familiari oltre a quelli dei protagonisti, come Idina Menzel e James Marsden, ma si arricchirà anche di tante nuove star come Jayma Mays, Maya Rudolph e Yvette Nicole Brown (che pare interpreteranno le villain del film), Oscar Nuñez (The Office, Ricatto d'Amore), Kolton Stewart (The Expanse, Locke & Key) e Gabriella Baldacchino (Ask for Jane), che subentrerà nel ruolo della (non più tanto) piccola Morgan.

La vera notizia quest'oggi tuttavia è la fine delle riprese del film, accompagnata anche da una data d'arrivo della pellicola sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino.

"Io e Giselle... errr... @amyadams vorremmo solo dirvi: fine dei lavori! #ComeDIncanto2 in arrivo nel 2022 @disney @disneyplus @disneystudios".

Appuntamento dunque al 2022 con la magia Disney di Come d'incanto 2, le cui musiche saranno nuovamente affidate a Alan Menken e Stephen Schwartz.

Quali sorprese ci riserverà questa volta il film?