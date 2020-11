Come Away: Angelina Jolie è la madre di Alice nel Paese delle Meraviglie e Peter Pan nel trailer

Approda in rete il trailer del fiabesco Come Away, che vede la diva Angelina Jolie nei panni della madre di Alice nel Paese delle Meraviglie e Peter Pan.

Angelina Jolie è la madre di Alice nel Paese delle Meraviglie e Peter Pan nel trailer del fantasy Come Away, ispirato ai classici della letteratura per l'infanzia e diretto da Brenda Chapman.

Come Away, avventura fiabesca che segna il debutto alla regia live action di Brenda Chapman, regista di Ribelle - The Brave, è una sorta di prequel di Alice nel Paese delle Meraviglie e Peter Pan che re-immagina Alice e Peter nel ruolo di fratello e sorella. Quando il loro fratello maggiore muore in un incidente, i due dovranno salvare i genitori (Angelina Jolie e David Oyelowo) dalla spirale della disperazione. Nel cast Michael Caine e Gugu Mbatha-Raw.

Grazie alla voiceover del trailer scopriamo che Alice, rosa dalla fretta di crescere e Peter, sempre in cerca di nuove avventure, affronteranno in modo molto diverso la tragedia che ha colpito la loro famiglia. Mentre Alice desidera essere sola nella sua avventura, rifiutando l'aiuto di chiunque, Peter Pan si unisce ai Ragazzi Perduti per affrontare insieme a loro le prove che lo attendono a Neverland.

Come Away è in uscita nei cinema americani il 13 novembre.