Colpi d'amore: clip esclusiva dell'action comedy con Ke Huy Quan, al cinema dall'8 maggio

Botte, spari e divertimento nella clip esclusiva di Colpi d'amore, sfrenata action comedy in salsa romantica interpretata dalla star Ke Huy Quan. Un assaggio di spari e combattimenti lo troviamo nella clip che mostra il protagonista intento a sfuggire alle grinfie di un gruppo di sicari che vogliono fare la pelle all'uomo, ma finiranno per rivoltarsi l'uno contro l'altro.

In uscita l'8 maggio distribuito da Universal, Colpi d'amore vede la star di Everything Everywhere All at Once Ke Huy Quan nei panni di un agente immobiliare che cerca disperatamente di lasciarsi alle spalle un oscuro segreto, ma ben presto il suo passato torna a tormentarlo.

Una action comedy scoppiettante

Dai produttori di hit quali Io Sono Nessuno, Una notte violenta e silenziosa, Bullet Train, Atomica bionda e The Fall Guy arriva Colpi d'amore, storia adrenalinica di furia e vendetta. Ke Huy Quan interpreta Marvin Gable, un agente immobiliare che lavora nei sobborghi di Milwaukee. All'improvviso l'uomo riceve una busta rossa da Rose (Ariana DeBose), una sua ex complice che credeva morta. La sua ricomparsa da sì che Marvin venga risucchiato in un mondo di spietati sicari, tra tradimenti e visite immobiliari trasformate in campi di battaglia mortali. Mentre il criminale Knuckles (Daniel Wu) gli dà la caccia, Marvin dovrà affrontare le conseguenze di un passato mai sepolto.

Prodotto da Kelly McCormick e David Leitch di 87North, Colpi d'amore è stato scritto da Matthew Murray, Josh Stoddard e Luke Passmore. Alla regia troviamo il debutto di JoJo Eusebio, acclamato coordinatore di stunt e combattimenti , noto per il suo lavoro in Black Panther, The Avengers, i film di John Wick e Matrix Resurrections.