Colin Farrell e Margot Robbie rivivono il passato nel trailer italiano di A Big Bold Beautiful Journey

Bisognerà attendere il 9 ottobre per vedere nelle sale cinematografiche italiane A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario, il film diretto da Kogonada di cui è stato condiviso il primo trailer italiano.

Il progetto, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, ha come protagonisti Colin Farrell e Margot Robbie.

Cosa viene mostrato nel trailer

Nel primo video promozionale di A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, film che è stato scritto da Seth Reiss (The Menu), viene svelata l'atmosfera che contraddistingue la storia e le prime anticipazioni sulla trama.

Nel trailer si vede il primo incontro tra i protagonisti e cosa accade quando i due intraprendono insieme un viaggio che li porta a una misteriosa porta. I due personaggi entrano quindi in un mondo incredibile legato al loro passato, rivivendo amori, lutti, emozioni e problemi affrontati.

La sinossi ufficiale

Sony Pictures ha condiviso anche la sinossi ufficiale del film di Kogonada. La trama è la seguente: "Cosa succederebbe se si potesse aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento importante del proprio passato? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono due single che si incontrano per caso al matrimonio di un amico comune. In seguito a un sorprendente colpo del destino, si trovano improvvisamente a intraprendere un'avventura divertente, fantastica e travolgente in cui Sarah e David hanno l'opportunità di rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, facendo luce su come sono arrivati al presente... e, forse, ottenendo una chance di cambiare il proprio futuro".

Nel cast, oltre alle due star, ci sono anche Kevin Kline (Un pesce di nome Wanda, The Good House) e Phoebe Waller-Bridge (Indiana Jones e il quadrante del destino).