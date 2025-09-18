Colin Farrell incantato da Margot Robbie in A Big Bold Beautiful Journey: “Attrice straordinaria”

Colin Farrell e Margot Robbie hanno partecipato insieme ad una puntata del Late Night with Seth Meyers, per presentare il loro ultimo film insieme, A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario.

Nel corso dell'intervista, Farrell ha elogiato a più riprese la collega, svelando di aver apprezzato molto il tempo trascorso con l'attrice sul set del film.

Colin Farrell sottolinea il talento di Margot Robbie

"Nel corso degli anni senti dire delle cose, perché come sai tu stesso, è un'industria piuttosto piccola" ha dichiarato Farrell "Così ho incontrato persone nel corso degli anni che hanno lavorato con Margot, e tutti, [uomini e donne], dicevano quanto fosse straordinaria".

Colin Farrell e Margot Robbie in una scena di A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario

La conferma, Colin Farrell l'ha avuto lavorando con Robbie sul set di A Big Bold Beautiful Journey: "Non solo è ovvio che sia un'attrice incredibile, ma quanto sia gentile e divertente e una del gruppo. Il che per me è sempre un grande valore, davvero!".

Il fascino del film A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario

Dopo aver ricambiato i complimenti, esaltando la bravura di Colin Farrell, Margot Robbie ha spiegato che cosa l'ha attratta del nuovo progetto per il grande schermo.

"Sembrava davvero originale e magico e romantico. Il film inizia come una sorta di incontro casuale a un matrimonio e poi si trasforma in una specie di road movie e poi diventa un po' emotivo. Continuava a sorprendermi" ha confessato la star di Barbie.

A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario racconta la storia del solitario David (Colin Farrell), che ad un matrimonio conosce una ragazza di nome Sarah (Margot Robbie) e insieme iniziano un viaggio misterioso suggerito... dal loro GPS. Scopriranno passaggi inaspettati e dovranno confrontarsi con il proprio passato, spingendo entrambi a prendere una decisione cruciale per il loro futuro. Nel cast del film anche Brandon Perea, Shelby Simmons e Billy Magnussen.