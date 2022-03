Colin Farrell: "Mio figlio mi implora di non indossare i pantaloncini corti"

Colin Farrell, durante la sua ultima apparizione al The Ellen DeGeneres Show, ha rivelato che suo figlio lo implora di non indossare i pantaloncini corti: 'Per favore papà, non farlo'.

Il figlio di Colin Farrell, a quanto pare, ha delle opinioni piuttosto forti a proposito di alcune scelte di stile dell'attore irlandese: durante l'ultima puntata del The Ellen DeGeneres Show, il 45enne ha risposto ad alcune domande di Ellen relative alla sua abitudine di indossare i pantaloncini corti per fare jogging a Los Angeles.

"I pantaloncini corti vanno di moda ora", ha scherzato Ellen, al che Colin ha risposto: "Mio figlio più piccolo non è affatto d'accordo con te. È mortificato", ha continuato Farrell mentre cercava di impersonare il tono di disapprovazione del figlio dodicenne Henry, "Dice: 'Per favore, papà, non indossare i pantaloncini corti. Ti imploro'".

Nonostante le sue obiezioni, l'attore irlandese è solito dire a suo figlio che "la cosa importante è stare comodi" e che preferisce la funzionalità alla moda. "Non è una 'cosa alla moda' Ellen. Lo zoccolo di cammello non è mai alla moda, abbiamo avuto questa conversazione!".

Colin Farrell, durante un'intervista con "Extra", ha rivelato che suo figlio era "completamente inorridito" dalla sua irriconoscibile trasformazione in Pinguino per il film in uscita The Batman: "La prima volta che mi sono sottoposto al trucco... abbiamo impiegato dalle sei alle otto ore solo per mettere i denti, la parrucca e il resto... il risultato è incredibile!".