Coco, su Netflix in streaming da oggi!

Su Netflix da oggi arriva in streaming Coco, il film d'animazione Disney, super apprezzato durante la stagione dei premi.

La straordinaria avventura d'animazione diretta da Lee Unkrich e Adrian Molina ha vinto un Golden Globe come miglior film d'animazione e 2 premi Oscar come miglior film d'animazione e miglior canzone per "Remember Me". Inoltre Coco ha riscosso successo al box office e raccolto reazioni positive della critica. Nella versione italiana Mara Maionchi presta la voce a Mamà Coco, Valentina Lodovini a Mamà, e Matilda De Angelis a Tia Victoria; mentre Michele Bravi interpreta il brano nei titoli di coda "Ricordami (Solo)", versione in italiano del brano originale.

Il dodicenne Miguel è un ragazzino messicano con la passione per la musica. La sua famiglia, i Riveras, è composta da calzolai e ha bandito la musica dalla loro vita fin da quando la bisbisnonna Imelda fu abbandonata dal marito fuggito di casa per fare il musicista. La nonna di Miguel non ne vuol proprio sapere di musica, ma questo non fermerà il ragazzino dal perseguire la sua vera passione grazie anche ai consigli del defunto cantante Ernesto de la Cruz.

Coco è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.