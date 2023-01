Cocainorso: le folli e sanguinose abilità dell'animale in un video confronto con i suoi simili

Qual è la differenza tra un Cocainorso e un orso normalissimo? Se anche voi vi siete posti la stessa domanda dopo gli annunci inerenti al film omonimo, siete nel posto giusto. Un nuovo video sul web spiega per filo e per segno in cosa sono diversi, portando anche degli esempi molto diretti.

Dalle immagini, recentemente condivise dai produttori di Cocainorso, sembra proprio che la cocaina doni all'animale dei veri e propri super poteri così da renderlo più forte, agile, veloce e tenace del normale. Le sue capacità dopo l'assunzione della sostanza sono indescrivibili trasformando un animale dei boschi in una vera a propria arma mangia-uomini instancabile.

Vi ricordiamo che Cocainorso si basa su una storia realmente accaduta in cui erano coinvolti un trafficante di droga e un orso fin troppo curioso. Il film di Elizabeth Banks, da una sceneggiatura di Jimmy Warren, però, la trasforma in una folle corsa alla salvezza in cui l'animale sembra non fermarsi davanti a nulla.

Atteso in America il 23 febbraio nel suo cast troviamo: Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O'Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince e Scott Seiss. Nessuno guarderà più gli orsi allo stesso modo dopo la sua uscita nei cinema.