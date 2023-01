Cocainorso: Elizabeth Banks ha informato il resto del cast della morte di Ray Liotta

Cocainorso sarà uno degli ultimi film con protagonista Ray Liotta e la regista Elizabeth Banks ha svelato di aver avuto il triste compito di informare gli altri membri del cast.

L'attore è morto nel mese di maggio 2022, all'età di 67 anni ed era recentemente apparso nel film The Many Saints of Newark.

Elizabeth Banks aveva affidato a Ray Liotta il ruolo di un narcotrafficante che cerca di riottenere un carico di droga che è stato "preso" da un orso.

La regista di Cocainorso, nel nuovo numero di Total Film, ha svelato che era impegnata con alcuni membri del cast nella registrazione di alcuni dialoghi quando è stata informata della morte dell'attore, che aveva incontrato la settimana precedente, notando come fosse pieno di progetti.

Banks ha raccontato: "Ray ha portato così tanto talento, umanità e calore a tutto quello che ha fatto. Aveva capito totalmente l'atmosfera e si è messo in gioco. Lavorare con lui è stato così divertente. Inoltre amava realmente essere in Irlanda".

Elizabeth ha aggiunto: "Recentemente aveva scoperto che era per la maggior parte irlandese, aspetto che non sapeva. Molte persone lo associavano agli italiani. Aveva pronunciato un incredibile discorso quando abbiamo concluso le riprese, facendo persino piangere alcuni membri della troupe. Eravamo semplicemente tutti davvero commossi dalla sua gioia". Banks ha avuto così il triste compito di informare gli altri attori coinvolti nel progetto.

Liotta ha altri tre film che usciranno postumi: il debutto alla regia di Charlie Day, April 29, 1992, e Dangerous Waters, che stava girando al momento della morte.