Cobra Kai: concluse le riprese della quinta stagione

Il co-creatore di Cobra Kai Jon Hurwitz ha annunciato su Twitter la fine delle riprese della quinta stagione della popolare serie drammatica di arti marziali, che sono tenute ad Atlanta. La conclusione della lavorazione arriva poco prima dell'attesissimo ritorno della quarta stagione dello show su Netflix il 31 dicembre.

Negli episodi in arrivo a dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di Karate Kid - Per vincere domani, che ora dovranno unire le forze per sconfiggere il malvagio John Kreese (Martin Kove) e il suo dojo all'All Valley Tournament.

Nelle puntate tornerà in scena anche Terry Silver, uno dei co-fondatori di Cobra Kai. Nei film il personaggio era il proprietario del dojo e un caro amico di John Kreese: i due si conoscono dai tempi in cui erano entrambi nell'esercito. Silver, interpretato da Thomas Ian Griffith, aiuta quindi Kreese a vendicarsi di Daniel LaRusso nel terzo film di Karate Kid. Il progetto, ovviamente, fallisce e i fan non avevano più visto il personaggio.

La sinossi ufficiale di Cobra Kai 4 anticipa: Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l'alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l'area?