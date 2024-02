Cobra Kai: Netflix annuncia con un video l'inizio delle riprese della stagione 6

Netflix ha annunciato con un video che sono iniziate le riprese della stagione 6 di Cobra Kai, l'ultima della serie sequel di Karate Kid.

Nel filmato i protagonisti anticipano grandi sorprese, condividono le proprie emozioni e ringraziano i fan che stanno attendendo con ansia i nuovi capitoli della storia.

Quando arriverà l'ultima stagione

L'attesa dei fan per il debutto della sesta stagione di Cobra Kai su Netflix sembra destinata a proseguire ancora per alcuni mesi, considerando che la produzione ha dovuto subire numerosi slittamenti a causa dello sciopero degli sceneggiatori e di quello degli attori, proseguiti entrambi per alcuni mesi.

Le nuove puntate potrebbero quindi arrivare sugli schermi a dicembre, come accaduto in occasione del quarto capitolo della storia, o nei primi mesi del 2025.

Nel cast degli episodi William Zabka e Ralph Macchio riprendono rispettivamente i ruoli di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Anche Martin Kove (John Kreese), Thomas Ian Griffith (Terry Silver), Sean Kanan (Mike Barnes) e Yuji Okumoto (Chozen Toguchi) fanno il loro ritorno dalla trilogia di Karate Kid.

La nuova generazione di karateka è invece guidata dai talentuosi Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Tanner Buchanan (Robby Keene), Jacob Bertrand (Eli "Hawk" Moskowitz), Peyton List (Tory Nichols), Gianni DeCenzo (Demetri), Dallas Dupree Young (Kenny Payne), Joe Seo (Kyler Park) e Griffin Santopietro (Anthony LaRusso). Altri attori importanti sono Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Vanessa Rubio (Carmen) e Paul Walter Hauser (Stingray).