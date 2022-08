Cobra Kai 5: nel trailer ci si prepara a uno scontro tra dojo

Arriverà il 9 settembre in streaming Cobra Kai 5, la nuova stagione della serie sequel di Karate Kid di cui è stato diffuso il nuovo trailer.

Nel video si vedono i tanti problemi che stanno affrontando gli amici-nemici Johnny e Daniel, senza dimenticare i teenager che invece che formare nuovi legami di amicizia continuano ad alimentare tensioni e rivalità, senza esclusione di colpi. La situazione sarà però particolarmente complicata perché Terry Silver sta espandendo il suo controllo sul mondo del karate.

La stagione 4 di Cobra Kai si è conclusa con Tory Nichols (Peyton List) si è confermata campionessa dell'All Valley Tournament ottenendo una vittoria importante per il suo dojo, Cobra Kai. Ma non ha vinto davvero, un fatto di cui è stata informata nelle battute finali della scorsa stagione quando ha sentito Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ammettere di aver truccato i risultati.

Silver è tornato e ricopre una posizione di rilievo nel dojo, anche se dovrà affrontare una certa resistenza. Dopo l'epica collaborazione tra lo stesso Karate Kid Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e la sua nemesi Johnny Lawrence (William Zabka), la quinta stagione vedrà il ritorno di Chozen (Yuji Okumoto).

Kreese, invece, è ancora in prigione, dove sembra stia puntando a farsi "delle amicizie", come svela il trailer.

Per scoprire cosa accadrà nel mondo di Cobra Kai non resta quindi che attendere fino a settembre!