Cobra Kai 4: il trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix

Netflix ha condiviso online il trailer di Cobra Kai 4, in arrivo in streaming il 31 dicembre per mostrare la preparazione per l'All Valley Tournament.

Cobra Kai 4 arriverà il 31 dicembre su Netflix e il trailerregala moltissime anticipazioni riguardante il nuovo capitolo della storia sequel di Karate Kid.

Nel video si vedono infatti Johnny e Daniel dover unire le forze per provare a vincere il torneo All Valley con i loro allievi, ma il dojo Cobra kai potrà contare su un temibile arrivo legato al passato dei due ex rivali.

Negli episodi in arrivo a dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di Karate Kid - Per vincere domani, che ora dovranno unire le forze per sconfiggere il malvagio John Kreese (Martin Kove) e il suo dojo all'All Valley Tournament.

Nelle puntate tornerà in scena anche Terry Silver, uno dei co-fondatori di Cobra Kai. Nei film il personaggio era il proprietario del dojo e un caro amico di John Kreese: i due si conoscono dai tempi in cui erano entrambi nell'esercito. Silver, interpretato da Thomas Ian Griffith, aiuta quindi Kreese a vendicarsi di Daniel LaRusso nel terzo film di Karate Kid. Il progetto, ovviamente, fallisce e i fan non avevano più visto il personaggio.

La sinossi ufficiale anticipa:

Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l'alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l'area?