Cobra Kai 4: il nuovo teaser trailer della serie Netflix

Cobra Kai 4 ha ora un nuovo teaser che svela la data di uscita delle puntate: il 31 dicembre.

Nel video presentato durante Tudum si vedono i protagonisti prepararsi al Torneo All Valley per provare a sconfiggere i giovani allenati dal malvagio John Kreese, situazione che ha portato i due ex rivali a unire le forze nonostante abbiano idee molto diverse.

Negli episodi in arrivo a dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di Karate Kid - Per vincere domani, che ora dovranno unire le forze per sconfiggere il malvagio John Kreese (Martin Kove) e il suo dojo all'All Valley Tournament.

Nelle puntate tornerà in scena anche Terry Silver, uno dei co-fondatori di Cobra Kai. Nei film il personaggio era il proprietario del dojo e un caro amico di John Kreese: i due si conoscono dai tempi in cui erano entrambi nell'esercito. Silver, interpretato da Thomas Ian Griffith, aiuta quindi Kreese a vendicarsi di Daniel LaRusso nel terzo film di Karate Kid. Il progetto, ovviamente, fallisce e i fan non avevano più visto il personaggio.

Tudum è il primo evento virtuale organizzato da Netflix, si può seguire globalmente in live streaming, oggi 25 settembre, e sta ospitando i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta.