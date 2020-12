Ralph Macchio ha rivelato la sua volontà di collegare Cobra Ka 3i a Karate Kid II: in modo particolare, l'attore ha voluto rivisitare alcuni punti narrativi del film rimasti in sospeso.

Ralph Macchio è legato indissolubilmente al personaggio di Daniel LaRusso da ormai più di trent'anni. In occasione di un'intervista con CBR, l'attore si è soffermato sulla sua idea di rivisitare Karate Kid II attraverso Cobra Kai 3, terza stagione della serie Netflix che ha rispolverato il franchise legato al nome di John G. Avildsen e che ha consentito a Macchio di tornare prepotentemente alla ribalta.

Cobra Kai 3: Ralph Macchio e William Zabka nella terza stagione della serie

Già prima della realizzazione della prima stagione di Cobra Kai, la volontà di Ralph Macchio era quella di collegare la serie ad alcuni snodi cruciali di Karate Kid II - la Storia Continua. Analizzando la nuova stagione insieme ai creatori Hayden Schlossberg, Josh Heald e Jon Hurwitz, l'attore ha fornito le sue idee sul personaggio di Daniel e ha espresso il suo desiderio di chiamare nuovamente in causa Kumiko. Macchio ha dichiarato: "Credo che questa possibilità abbia sempre fatto parte del DNA della serie. Sentivo di dover ritornare a casa e di dover esplorare il rapporto tra Daniel e Kumiko. Mi sono interrogato sulla potenziale storia d'amore tra questi due personaggi per decenni ed è giusto che una cosa del genere dovesse accadere".

La terza stagione di Cobra Kai, quindi, porterà nuovamente in scena Daniel, Kumiko e il vecchio rivale Chozen, ovvero alcuni tra i personaggi preferiti dai fan. Secondo Macchio, tra l'altro, il ritorno di Kumiko e di Chozen garantirà che questi due personaggi possano ancora svolgere ruoli determinanti anche in futuro. Ovviamente, il futuro del franchise dipenderà tanto anche dal modo in cui la terza stagione verrà accolta dal suo target di riferimento. Ancora Macchio ha affermato: "Ne vedrete proprio delle belle. Il ritorno di Kumiko e Chozen fa capire quanto siano necessari i loro personaggi. Tocca vedere quale sarà la reazione del pubblico, è lui che comanda, in fin dei conti".

Il cast della terza stagione di Cobra Kai comprende i nomi di Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Mariduena, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Peyton List e Martin Kove. La serie sarà disponibile su Netflix dall'1 gennaio.