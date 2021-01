Cloris Leachman: è morta la Frau Blücher di Frankenstein Junior

Cloris Leachman è morta il 26 gennaio 2021 all'età di 97 anni per cause naturali, come ha confermato il figlio dell'attrice, celebre per l'esilarante ruolo di Frau Blücher nella commedia Frankenstein Junior.

Gene Wilder, Marty Feldman, Cloris Leachman e Teri Garr sul set di Frankenstein Junior

"Mia madre ha avuto una vita così bella, dall'inizio alla fine, che si potrebbe augurarla a qualcuno" - ha detto il figlio di Cloris Leachman al magazine TMZ - "Ha lasciato tutti con tanto amore"

La carriera di Leachman iniziò dopo la sua partecipazione al concorso di Miss America, nel 1946 e con il debutto nella serie tv Actors Studio. Dopo aver interpretato alcuni ruoli minori in televisione, l'attrice conquistò il successo con il ruolo di Phyllis nel The Mary Tyler Moore Show, negli anni '70, un ruolo che le valse due Emmy e uno spinoff dedicato al suo personaggio, che fu premiato con un Golden Globe.

Al cinema Cloris Leachman ha interpretato L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, per il quale vinse un Oscar come miglior attrice non protagonista e naturalmente Frankenstein Junior, nel quale interpretava l'intensa e austera governante e amante del Barone Frankenstein, così sinistra che solo a pronunciare il suo nome i cavalli nitrivano imbizzarriti.

L'attrice vinse ulteriori Emmy grazie al film tv A Brand New Life, prodotto nel 1973 per ABC, a un'apparizione da guest star nella serie Cher, allo speciale The Woman Who Willed a Miracle, e all'evento televisivo dedicato al cinquantesimo anniversario del Sindacato degli Attori Americani.

L'attrice recitò in molti show televisivi, arrivando successivamente a interpretare Nonna Ida nella serie Malcom in the Middle, dal 2001 al 2006, conquistando due ulteriori Emmy.

Nel 2004 Leachman fece parte del cast di commedie come Alex and Emma e Bad Santa, lavorando invece come doppiatrice in occasione dei film Beavis and Butthead e A Troll in Central Park, oltre a lavorare alla versione inglese di Ponyo. Tra i suoi impegni come doppiatrice anche alcune partecipazioni alla serie animata I Simpson.

Per il grande schermo recitò inoltre in Spanglish, Scary Movie 4, The Women, e New York, I Love You.

Tra i suoi progetti più recenti le partecipazioni alle serie Joan of Arcadia, Due Uomini e Mezzo, The Office, Phineas and Ferb e Raising Hope.

Nel 2009 l'attrice pubblicò infine un'autobiografia scritta con George Englund, il suo ex marito.

Online i fan e le persone che hanno avuto modo di lavorare con lei hanno condiviso un ricordo o un omaggio alla star.

John Stamos ha semplicemente condiviso il proprio dolore, mentre il filmmaker Harrison Smith ha sottolineato: "Sono felice di aver lavorato con Cloris Leachman, che ha interpretato mia nonna nel mio primo film The Fields. Nonostante la sua morte sia triste, ha vissuto una vita vibrante, ricca e piena e sono grato di aver condiviso così tanto con lei. Vorrebbe essere ricordata così".

Mel Brooks ha sottolineato il suo incredibile talento aggiungendo che è sempre stato un piacere lavorare con lei. "Ogni volta che sentirò nitrire un cavallo penserò per sempre all'indimenticabile Frau Blücher di Cloris; è insostituibile e ci mancherà enormemente".

George Takei ha ricordato: "Era una donna divertente che si è fatta strada nei nostri cuori e ci ha sempre lasciati sorridenti".