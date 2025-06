Clint Eastwood nega di aver rilasciato l'intervista virale al quotidiano austriaco: "Completamente falsa"

L'intervista virale a un quotidiano austriaco in cui Clint Eastwood si scaglia contro l'industria cinematografica e i franchise sarebbe completamente falsa. Ad affermarlo è lo stesso cineasta, il quale nega di aver rilasciato alcuna intervista nelle ultime settimane, soprattutto a testate austriache.

L'intervista in cui Clint Eastwood critica la moda di Hollywood dei remake e franchise è stata ampiamente ripresa dalle testate di tutto il mondo nonostante la tiratura del quotidiano austriaco Kurier, autore del presunto scoop, abbia raggiunto solo 100.000 lettori. Eastwood avrebbe affermato di rimpiangere i tempi in cui gli sceneggiatori creavano idee originali come Casablanca in un'epoca come quella odierna dominata da franchise e remake. Ha persino aggiunto di non avere intenzione di ritirarsi e di stare preparando un nuovo film all'età di 95 anni. Anche quest'ultima affermazione sembrerebbe essere inventata, come ha dichiarato lo stesso regista.

Clint Eastwood in Cry Macho

La parola di Clint Eastwood

"Un paio di articoli su di me sono recentemente apparsi sui giornali", ha dichiarato Eastwood a Deadline. "Ho pensato di fare chiarezza. Posso confermare di aver compiuto 95 anni. Posso anche confermare di non aver mai rilasciato un'intervista a una rivista austriaca chiamata Kurier, né a nessun'altra testata nelle ultime settimane, e che l'intervista è completamente falsa".

Se l'intervista si rivelasse effettivamente falsa, il giornale avrebbe scelto la persona sbagliata. Nel 2021 e nel 2022, Clint Eastwood ha vinto milioni di dollari in due distinte cause legali contro due aziende CBD che avevano usato impropriamente il suo nome e la sua immagine per vendere i loro prodotti. Gli annunci pubblicitari suggerivano che avesse rilasciato un'intervista al programma Today sulle piante di cannabis anche se il fatto non era mai avvenuto.

L'ultima fatica registica di Clint Eastwood è l'acclamato Giurato n. 2, distribuito nelle sale cinematografiche lo scorso anno, purtroppo per un periodo limitato. L'ultima apparizione del divo dagli occhi di ghiaccio risale al 2021 in Cry Macho. Se Eastwood, a 95 anni compiuti, stia preparando o meno il suo prossimo film resta ancora da chiarire dopo che l'intervista al quotidiano austriaco si sarebbe rivelata un falso.