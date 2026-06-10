Clint Eastwood ritirato? I due figli non sono d'accordo, Scott dice: "Da lui non l'ho sentito dire"

A rimettere la questione sul tavolo è stato il figlio Scott Eastwood, che in una recente intervista ha smorzato le certezze nate dopo alcune dichiarazioni del fratello Kyle sul futuro del padre Clint Eastwood.

A 96 anni compiuti da pochi giorni, Clint Eastwood continua a occupare un posto tutto suo nell'immaginario di Hollywood. Eppure, nelle ultime settimane, attorno al suo nome si è acceso un dibattito inatteso: il regista di Gli spietati ha davvero deciso di chiudere con il cinema?

Scott rompe il silenzio

A rimettere la questione sul tavolo è stato il figlio Scott Eastwood, che in una recente intervista ha smorzato le certezze nate dopo alcune dichiarazioni del fratello Kyle. La frase che aveva fatto partire le speculazioni risaliva infatti a un incontro pubblico in Francia, dove Kyle Eastwood, parlando del padre, aveva detto semplicemente che ormai era "in pensione". Tanto è bastato perché molti considerassero la questione chiusa, quasi fosse arrivata una conferma ufficiale.

Il giovane Clint sui set western

Scott, però, racconta una realtà diversa. "Da lui non l'ho mai sentito dire", ha spiegato l'attore. Una risposta breve, ma sufficiente a cambiare il tono della conversazione. Perché se c'è una persona che negli ultimi decenni ha dimostrato di fare le cose seguendo esclusivamente i propri tempi, quella è proprio Clint Eastwood.

Scott ha preferito concentrarsi sull'eredità artistica del padre più che sui piani futuri. Ha parlato di una carriera che continua a rappresentare un punto di riferimento, non soltanto per lui ma per intere generazioni di professionisti del settore. Regista, attore, produttore, compositore: difficile trovare un'altra figura che abbia attraversato così tante stagioni del cinema americano mantenendo una presenza tanto costante.

E in effetti il percorso di Eastwood sembra quasi impossibile da riassumere. Dagli esordi negli anni Cinquanta al successo televisivo con Rawhide, passando per i western che lo hanno trasformato in un'icona mondiale, fino alla seconda vita dietro la macchina da presa. Una carriera costruita pezzo dopo pezzo, senza inseguire le mode e spesso anticipandole.

Il caso Eastwood è riaperto

L'ultimo film diretto da Eastwood, Giurato numero 2, è arrivato nel 2024. Molti lo hanno interpretato come un possibile saluto definitivo, complice anche il profilo sempre più riservato del regista negli ultimi anni. Lui, però, non ha mai annunciato ufficialmente l'addio al set. Ed è proprio questo dettaglio che continua a lasciare aperta ogni possibilità.

Un ritratto di Clint oggi

Chi conosce la storia di Eastwood sa bene che fare previsioni sul suo conto è sempre stato rischioso. Più volte, nel corso della sua carriera, è sembrato vicino a rallentare. Più volte è tornato con un nuovo progetto quando ormai tutti lo davano per fermo.

Per adesso, dunque, l'unica certezza è che non esiste alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'interessato. E finché quella parola non arriverà dalla sua voce, l'idea di un ultimo film rimarrà una possibilità concreta.

Del resto, dopo oltre settant'anni trascorsi davanti e dietro la macchina da presa, Clint Eastwood ha guadagnato un privilegio che pochi possono vantare: essere l'unica persona autorizzata a decidere quando davvero sarà arrivato il momento dei titoli di coda.