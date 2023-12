Da Morgan Freeman a Clint Eastwood: 10 grandi attori che hanno ottenuto successo (e vinto un Oscar) da anziani

Quando Michelle Yeoh ha vinto l'Oscar per la sua straordinaria interpretazione in Everything Everywhere All At Once, l'attrice ha condiviso un potente messaggio con le persone che la stavano ascoltando da casa, e in platea: "non permettete a nessuno di dirvi che non siete più nel fiore degli anni". Benché la Yeoh non sia abbastanza anziana per poter figurare in questa lista, le sue sagge parole sono semplicemente perfette per essere utilizzate come monito: non è mai troppo tardi per poter vedere i propri sogni realizzati.

Morgan Freeman e il regista Clint Eastwood sul set del film Invictus

Molte star sono arrivate al successo da giovani, riuscendo a mantenere vivo l'interesse dei fan per l'intera durata delle loro carriere. In questo caso le difficoltà sopraggiungono in seguito, e la sfida principale è quella di dover sempre dimostrare di essere all'altezza di quei primi ruoli di successo a cui tutti sono affezionati. Un esempio? Basti pensare a Macaulay Culkin e alla saga di Mamma, ho perso l'aereo. Al contrario, alcune star hanno iniziato a brillare solo in tarda età. In onore di questi straordinari interpreti abbiamo stilato una lista per evidenziare quanti di essi abbiano effettivamente conquistato il prestigioso premio Oscar solo dopo aver raggiunto una fase avanzata della propria vita e della propria carriera.

1. Anthony Hopkins

Quel che resta del giorno: un primo piano di Anthony Hopkins

Anthony Hopkins ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar solo dopo aver superato i 50 anni; tuttavia, una volta conquistato il suo primo riconoscimento, gli elogi hanno continuato ad affluire ininterrottamente nel corso degli anni. Il suo talento è stato costantemente celebrato e perfino all'età di 80 anni l'attore è stato nominato per due anni consecutivi per i film I due Papi e The Father - Nulla è come sembra, dimostrando la sua versatilità con interpretazioni notevolmente diverse.

2. Clint Eastwood

Cry Macho - Ritorno a casa: Clint Eastwood in un'immagine

Poche persone al mondo possono vantare il successo agli Oscar di Clint Eastwood: nel corso della sua vita il leggendario cineasta americano ha accumulato oltre dieci nomination, ma soltanto due nella categoria della recitazione. Nel '93, con Unforgiven, e nel 2005, con Million Dollar Baby, pellicola in cui Clint svolgeva anche il ruolo di regista, dimostrando che le sua abilità davanti e dietro la cinepresa non erano state minimamente intaccate dal passare degli anni.

Clint Eastwood: da Sully a Million Dollar Baby, gli eroi dolenti e riluttanti dei suoi ultimi film

3. Judi Dench

Mia moglie è un fantasma: Judi Dench in una scena del film

Può sembrare assurdo ma, a causa del suo impegno nel dominare la scena teatrale britannica, Judi Dench ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar soltanto dopo aver compiuto 60 anni. Nonostante ciò, da allora la star ha ricevuto ben otto nomination, incluso il riconoscimento a 78 anni per Philomena e a 87 anni per la sua toccante interpretazione in Belfast. Nel corso degli anni, Dame Judi Dench ha anche preso parte a ben otto film di James Bond, imprimendo il suo volto nell'immaginario collettivo e catturando l'attenzione anche delle nuove generazioni.

4. Morgan Freeman

Morgan Freeman in una scena di Seven (Se7en)

Molte delle nomination in questa lista possono sorprendere, ma non nel caso di Morgan Freeman, quando venne nominato per Invictus: tutti erano certi che l'interpretazione di Nelson Mandela avrebbe garantito una nomination agli Oscar per l'attore statunitense, e infatti così fu. Da allora, Morgan Freeman è stato candidato agli Academy Awards per cinque volte e si è aggiudicato la statuetta per la sua interpretazione in Million Dollar Baby.

5. Christopher Plummer

Tutti i soldi del mondo: Christopher Plummer in un primo piano del film

La carriera di Christopher Plummer è stata costantemente elogiata dalla critica: l'attore ha ottenuto numerose nomination per tutti i premi più ambiti, di cui tre agli Oscar, ma tutte dopo i 75 anni. La più sorprendente è arrivata all'età di 88 anni per Tutti i soldi del mondo, per un ruolo originariamente interpretato da Kevin Spacey, le cui scene furono completamente girate da zero con Plummer in soli otto giorni, dimostrando ancora una volta di essere uno degli attori più straordinari di sempre.

6. Robert Duvall

Quinto potere: Robert Duvall in una scena

Robert Duvall è stato nominato sette volte agli Oscar, ma sei di queste nomination sono arrivate tra il 1973 e il 1999. La settima, la più sorprendente, è giunta all'età di 84 anni per "The Judge". Questa candidatura ha confermato che l'amatissimo attore americano era ancora capace di estasiare gli spettatori, a riprova di quanto sia i fan che i critici abbiano apprezzato il suo lavoro in ogni fase della sua vita.

7. Bruce Dern

Nebraska: il protagonista Bruce Dern in una scena del film

Bruce Dern ha lavorato su una vasta gamma di progetti interessanti in molteplici generi a partire dagli anni '60 ma la sua prima nomination agli Oscar è arrivata nel '79 per Tornando a casa, seguita da un'altra sorprendente candidatura a 77 anni, più di tre decenni dopo, per Nebraska, un magnifico film on the road di Alexander Payne girato in bianco e nero.

8. Gloria Stuart

James Cameron, Gloria Stuart, Suzy Amis e Frances Fisher soffiano sulla torta di compleanno della Stuart, che compie cent'anni.

"Sono passati 84 anni": la celeberrima e abusatissima citazione di Gloria Stuart in Titanic è diventata prima un'icona ed in seguito uno dei meme più virali di sempre. Per la star, tuttavia, sono passati ben 87 anni prima di ottenere una nomination agli Oscar, ma la sua interpretazione di Rose ha colpito molto profondamente gli spettatori e le è valsa numerosi riconoscimenti internazionali, oltre alla candidatura come miglior attrice non protagonista.

Oscar 2024: lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

9. Max Von Sydow

Il trono di spade: gli attori Max von Sydow e Isaac Hempstead Wright

Durante la sua incredibile carriera durata ben sette decenni, Max Von Sydow ha interpretato ruoli che spaziano da Gesù Cristo al Corvo a tre occhi de Il trono di spade. Tuttavia, dopo una nomination nel 1989 per Pelle alla conquista del mondo, l'attore è stato nuovamente nominato a 82 anni per il suo straordinario lavoro in Molto forte, incredibilmente vicino nel 2012.

10. Charlotte Rampling

Charlotte Rampling

Charlotte Rampling ha avuto una carriera straordinaria sia come modella che come attrice, scegliendo spesso di dedicarsi a progetti insoliti e audaci. Tuttavia, è stato il lavoro che ha realizzato dopo i 60 anni ad ottenere grande riconoscimento: la sua interpretazione in Swimming Pool le ha fatto ottenere innumerevoli elogi e il film intitolato 45 anni le ha finalmente regalato la prima nomination agli Oscar, meritatamente ottenuta all'età di 69 anni.