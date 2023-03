Clint Eastwood si prepara a dirigere il suo film, nel cast Nicholas Hoult e Toni Collette

Clint Eastwood è pronto per dirigere il suo ultimo film, che dovrebbe vedere tra gli interpreti Toni Collette e Nicholas Hoult. Secondo Discussing Film, il leggendario attore e regista sarebbe in trattative con Warner Bros, che si occuperà di finanziare e supervisionare il progetto come accaduto per il precedente lungometraggio, Cry Macho, uscito nel 2021.

Da quanto ne sappiamo finora, il film in preparazione, il cui titolo di lavorazione è Juror #2, sarà un legal thriller incentrato su in giurato chiamato a deliberare in un processo per omicidio il quale si rende conto che potrebbe aver causato la morte della vittima e deve affrontare il dilemma se manipolare la giuria per salvarsi o rivelare la verità e costituirsi.

Da Gran Torino a I Ponti di Madison County: i migliori film di Clint Eastwood

Anche se il film non ha ancora una data di inizio lavorazione, Clint Eastwood avrebbe messo gli occhi su una giovane star di Hollywood per affidargli un ruolo da protagonista in "un grande film in uscita nei prossimi mesi". Secondo un rumor diffuso da Giant Freakin Robot, la giovane star sarebbe Nicholas Hoult e ad affiancarlo ci sarebbe anche Toni Collette.

Juror# 2 sarebbe il 40esimo film di Eastwood come regista. Il cineasta ha vinto due volte il premio Oscar come miglior regista per Unforgiven, del 1992, e Million Dollar Baby, del 2004, entrambi premiati anche come miglior film.

Qui potete leggere la recensione di Ragazze elettriche, serie distopica Prime Video che vede Toni Collette alla guida di un nutrito cast corale. A partire dal 27 aprile Nicholas Hoult affiancherà Nicolas Cage nel vampiresco Renfield.