Clifford: il grande cane rosso, clip esclusiva del film in uscita il 2 dicembre

Clifford: il grande cane rosso, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il live-action diretto da Walt Becker basato sulla serie di libri per bambini scritti dal fumettista e scrittore statunitense Norman Bridwell. Il film arriverà nelle sale il prossimo 2 dicembre distribuito da Eagle Pictures.

La clip che vediamo sopra ci presenta i tre protagonisti del live-action: Emily Elizabeth, Casey e, naturalmente, Clifford. Zia e nipote fanno di tutto per nascondere il 'cucciolo' al tecnico che è venuto a riparare la lavastoviglie. "Sono proprio vecchie queste tubature", dice la ragazzina per giustificare i rumori che fa il cane spostandosi.

Nella sinossi del film leggiamo che La piccola Emily Elizabeth riceve come regalo da uno stravagante e magico signore, un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma è fuori città per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela.

Nel cast di Clifford: Il grande cane rosso ci sono Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong, Kenan Thompson, Tovah Feldshuh, Izaac Wang, Alex Moffat, Paul Rodriguez, Rosie Perez, Jessica Keenan Wynn, Russell Peters, Keith Ewell, Bear Allen-Blaine e John Cleese. La regia del film è di Walt Becker, la sceneggiatura è stata scritta da Jay Scherick, David Ronn e Blaise Hemingway.

La pellicola è basata sulla serie di libri scolastici 'Clifford il grande cane rosso' di Norman Bridwell.