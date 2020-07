Claudio Santamaria e Francesca Barra in versione Pulp Fiction nel video di Achille Lauro

Pulp Fiction è la fonte di ispirazione per il video musicale di Bam Bam Twist, il nuovo brano di Achille Lauro, e a interpreare l'iconica sequenza di ballo sono Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Nel singolo si cita esplicitamente Tarantino e non è quindi una sorpresa quando sullo schermo viene ricreato il twist di Mia Wallace e Vincent Vega.

I registi hanno colto l'occasione di citare il cinema di Quentin Tarantino per accompagnare le note del brano che sembra già destinato a diventare un tormentone di questa estate 2020.

Francesca Barra ha scritto un post su Instagram per condividere uno scatto dal set che la ritrae accanto a Claudio Santamaria e in cui spiega: "Essere scelti come coppia da Achille Lauro, con un pezzo che ti entra nella testa e non esce più... aver condiviso con così tanta complicità la scena con Claudio e una squadra di professionisti pazzesca, è stata una delle esperienze più incredibili degli ultimi tempi!

Grazie a tutti e ballate! Ballate ... ".

La coreografia che ricrea la scena tanto amata di Pulp Fiction è stata curata da Alessandra Valenti, mentre gli abiti sono stati forniti da Giorgio Armani.