Civil War: un video dietro le quinte mostra come Alex Garland ha girato il film

Il regista Alex Garland è tornato sul set in occasione del film Civil War, con star Kirsten Dunst e Wagner Moura, e un video porta gli spettatori dietro le quinte.

Il 18 aprile, distribuito da 01, arriverà nei cinema Civil War, scritto e diretto da Alex Garland e un nuovo video regala qualche immagine del dietro le quinte, svelando come il regista ha lavorato al progetto.

Nel video i protagonisti spiegano infatti che il grado di realismo era molto alto grazie alla scelta di far quasi "scomparire" le telecamere, situazione che ha portato gli attori a essere particolarmente coinvolti a livello emotivo nei drammatici eventi al centro della trama.

Di cosa parla Civil War

Nel film Civil War Kirsten Dunst interpreta una giornalista che documenta la carneficina in tutta la nazione insieme alla sua squadra, cercando di rimanere viva e fuori dalla portata dei violenti estremisti politici e del governo tirannico guidato da un presidente corrotto interpretato dal vincitore dell'Emmy Nick Offerman.

Nel cast anche Wagner Moura, star di Narcos, visto recentemente in Mr. & Mrs. Smith, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson e Nick Offerman.

La sinossi e il team del film

In un'America sull'orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall'esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.

Alex Garland ha scritto e diretto il nuovo film prodotto da Andrew Macdonald, Allon Reich, Gregory Goodman, e Timo Argillander ed Elisa Alvares.

Rob Hardy è stato scelto come direttore della fotografia, mentre i costumi sono di Meghan Kasperlik.

Il montaggio è firmato da Jake Roberts e le musiche originali sono di Ben Salisbury e Geoff Barrow.