Civil War, stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità sul film distopico di Alex Garland

Un futuro inquietante, un'America devastata dalla guerra e un viaggio attraverso un Paese ormai sull'orlo del collasso. È Civil War, il film diretto da Alex Garland, in onda stasera, venerdì 30 ottobre, in prima visione su Rai 3. L'appuntamento è fissato alle 21:20. Uscita nel 2024, la pellicola con Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny immagina uno scenario distopico in cui gli Stati Uniti sono precipitati in una sanguinosa guerra civile. Al centro della storia ci sono un gruppo di giornalisti e il loro tentativo di raggiungere Washington per intervistare il presidente, mentre il Paese sprofonda sempre più nella violenza.
Civil War: la trama del film, un viaggio nell'America in guerra
La storia è ambientata in un futuro prossimo, in cui la profonda polarizzazione politica e sociale ha portato gli Stati Uniti a una vera e propria guerra civile. Da una parte ci sono le forze rimaste fedeli alla Casa Bianca, dall'altra le cosiddette Western Forces, un'alleanza militare formata da Texas e California, intenzionata a rovesciare il governo.
In questo clima di caos e tensione si muove Lee Smith, una celebre fotoreporter di guerra abituata a documentare i conflitti più drammatici. Insieme al collega giornalista Joel, decide di partire da New York per raggiungere Washington e realizzare un'intervista con il presidente degli Stati Uniti, interpretato da Nick Offerman. Al viaggio si uniscono Sammy, un giornalista più anziano e veterano della professione, e Jessie, una giovane fotografa desiderosa di seguire le orme di Lee.
Il percorso verso la capitale si trasforma presto in un'esperienza estrema. Attraversando città devastate, territori controllati da milizie armate e comunità segnate dalla paura, il gruppo si ritrova faccia a faccia con la brutalità di un conflitto in cui non sembrano esserci più regole. Tra sparatorie, violenze e incontri imprevedibili, il viaggio diventa anche un confronto con il significato stesso del giornalismo di guerra, con il rischio di perdere la propria umanità pur di raccontare la verità.
Cast e curiosità: cosa sapere sul film di Alex Garland
A guidare il cast di Civil War è Kirsten Dunst, che interpreta Lee Smith, una fotoreporter segnata dagli orrori dei conflitti a cui ha assistito. Accanto a lei troviamo Wagner Moura, nel ruolo del giornalista Joel, e Cailee Spaeny, che veste i panni della giovane Jessie. Completano il cast Stephen McKinley Henderson, nel ruolo di Sammy, Nick Offerman, Sonoya Mizuno e Jesse Plemons, protagonista anche di una delle sequenze più tese e inquietanti della pellicola.
Dietro la macchina da presa c'è Alex Garland, regista e sceneggiatore britannico già conosciuto per film come Ex Machina e Men. Con questo progetto sceglie di affrontare un tema particolarmente delicato, quello delle divisioni politiche e della fragilità delle istituzioni democratiche, evitando però di spiegare nel dettaglio le cause che hanno portato allo scoppio della guerra. Una scelta precisa: il pubblico viene catapultato direttamente nel conflitto, senza una lunga introduzione, proprio come accade ai protagonisti.
Tra le curiosità più interessanti c'è la scelta di raccontare la guerra soprattutto attraverso lo sguardo dei giornalisti. Le fotografie scattate da Lee e Jessie diventano parte integrante della narrazione e mostrano il contrasto tra la necessità di documentare gli eventi e il peso emotivo di assistere a tanta violenza. Anche il comparto sonoro ricopre un ruolo fondamentale: spari ed esplosioni sono resi con un realismo particolarmente incisivo, contribuendo a creare un'atmosfera di costante tensione.
Il film non vuole essere soltanto un racconto di guerra, ma anche una riflessione sul potere delle immagini, sulla responsabilità dell'informazione e sulle conseguenze estreme della polarizzazione. Un'opera che, attraverso una vicenda immaginaria, pone interrogativi molto concreti sul presente e sul futuro delle democrazie.