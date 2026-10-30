Civil War, stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità sul film distopico di Alex Garland

Un futuro inquietante, un'America devastata dalla guerra e un viaggio attraverso un Paese ormai sull'orlo del collasso. È Civil War, il film diretto da Alex Garland, in onda stasera, venerdì 30 ottobre, in prima visione su Rai 3. L'appuntamento è fissato alle 21:20. Uscita nel 2024, la pellicola con Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny immagina uno scenario distopico in cui gli Stati Uniti sono precipitati in una sanguinosa guerra civile. Al centro della storia ci sono un gruppo di giornalisti e il loro tentativo di raggiungere Washington per intervistare il presidente, mentre il Paese sprofonda sempre più nella violenza.

Civil War: la trama del film, un viaggio nell'America in guerra

La storia è ambientata in un futuro prossimo, in cui la profonda polarizzazione politica e sociale ha portato gli Stati Uniti a una vera e propria guerra civile. Da una parte ci sono le forze rimaste fedeli alla Casa Bianca, dall'altra le cosiddette Western Forces, un'alleanza militare formata da Texas e California, intenzionata a rovesciare il governo.

In questo clima di caos e tensione si muove Lee Smith, una celebre fotoreporter di guerra abituata a documentare i conflitti più drammatici. Insieme al collega giornalista Joel, decide di partire da New York per raggiungere Washington e realizzare un'intervista con il presidente degli Stati Uniti, interpretato da Nick Offerman. Al viaggio si uniscono Sammy, un giornalista più anziano e veterano della professione, e Jessie, una giovane fotografa desiderosa di seguire le orme di Lee.

Civil War: Kirsten Dunst in una scena

Il percorso verso la capitale si trasforma presto in un'esperienza estrema. Attraversando città devastate, territori controllati da milizie armate e comunità segnate dalla paura, il gruppo si ritrova faccia a faccia con la brutalità di un conflitto in cui non sembrano esserci più regole. Tra sparatorie, violenze e incontri imprevedibili, il viaggio diventa anche un confronto con il significato stesso del giornalismo di guerra, con il rischio di perdere la propria umanità pur di raccontare la verità.

Cast e curiosità: cosa sapere sul film di Alex Garland

A guidare il cast di Civil War è Kirsten Dunst, che interpreta Lee Smith, una fotoreporter segnata dagli orrori dei conflitti a cui ha assistito. Accanto a lei troviamo Wagner Moura, nel ruolo del giornalista Joel, e Cailee Spaeny, che veste i panni della giovane Jessie. Completano il cast Stephen McKinley Henderson, nel ruolo di Sammy, Nick Offerman, Sonoya Mizuno e Jesse Plemons, protagonista anche di una delle sequenze più tese e inquietanti della pellicola.

Dietro la macchina da presa c'è Alex Garland, regista e sceneggiatore britannico già conosciuto per film come Ex Machina e Men. Con questo progetto sceglie di affrontare un tema particolarmente delicato, quello delle divisioni politiche e della fragilità delle istituzioni democratiche, evitando però di spiegare nel dettaglio le cause che hanno portato allo scoppio della guerra. Una scelta precisa: il pubblico viene catapultato direttamente nel conflitto, senza una lunga introduzione, proprio come accade ai protagonisti.

Civil War: Nick Offerman in una scena del film

Tra le curiosità più interessanti c'è la scelta di raccontare la guerra soprattutto attraverso lo sguardo dei giornalisti. Le fotografie scattate da Lee e Jessie diventano parte integrante della narrazione e mostrano il contrasto tra la necessità di documentare gli eventi e il peso emotivo di assistere a tanta violenza. Anche il comparto sonoro ricopre un ruolo fondamentale: spari ed esplosioni sono resi con un realismo particolarmente incisivo, contribuendo a creare un'atmosfera di costante tensione.

Il film non vuole essere soltanto un racconto di guerra, ma anche una riflessione sul potere delle immagini, sulla responsabilità dell'informazione e sulle conseguenze estreme della polarizzazione. Un'opera che, attraverso una vicenda immaginaria, pone interrogativi molto concreti sul presente e sul futuro delle democrazie.