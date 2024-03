Civil War, prime reazioni al film di Alex Garland: 'È un monito ed è spaventoso da morire'

A24 ha presentato il provocatorio Civil War, nuova fatica di Alex Garland, in prima mondiale nel corso del South del Southwest Film & TV Festival. Proiettato in un Paramount Theatre di Austin gremito all'inverosimile, Civil War è un tributo al giornalismo di guerra che descrive invece gli aspetti pratici e gli orrori di una guerra civile nell'America moderna. Le prime reazioni del pubblico sono state entusiastiche, con gli spettatori che hanno definito il film "avvincente e inquietante".

La pellicola dell'acclamato regista e sceneggiatore Alex Garland immagina una distopia del prossimo futuro in cui gli Stati Uniti sono stati dilaniati sotto il governo autoritario di un presidente che ha svolto tre mandati (Nick Offerman). La storia segue una giornalista (Kirsten Dunst) e i suoi colleghi mentre attraversano gli stati d'America ostili e divisi nella speranza di intervistare il presidente. Nel cast troviamo anche Wagner Moura e Cailee Spaeny.

Le prime reazioni promuovono la distopia di Alex Garland

Erik Davis di Fandango e Rotten Tomatoes scrive: "Civil War di Alex Garland è diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto. È un film di guerra grande, denso e pieno di azione, prodotto da A24, il che significa che porta con sé una ricchezza e una profondità che non ottieni da nessun'altra parte. Il miglior lavoro di Garland: cinematografia impeccabile e avvincente dall'inizio alla fine".

Per Perri Nemiroff, "Civil War è fenomenale. L'ultimo lavoro di Alex Garland è un film di guerra totalizzante. Un lavoro epico, ma profondamente intimo che utilizza l'esperienza e le motivazioni di un gruppo di giornalisti embedded per evidenziare la realtà profondamente agghiacciante di vivere in un mondo che non impara mai. Il valore della produzione è alle stelle. Tra la cinematografia altamente coinvolgente di Rob Hardy e il sound design in forte espansione, Civil War mette lo spettatore il più saldamente possibile nei panni di un fotografo di guerra. Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura e Stephen McKinley Henderson costituiscono un ensemble eccellente. E la dinamica tra i personaggi di Dunst e Spaeny è particolarmente toccante. Un brillante microcosmo di ispirazione generazionale e la sfida di capire come tracciare un percorso da seguire, non uno che gira in tondo. #SXSW"

Jason Kauzlarich di Fangoria si sbilancia arrivando a definire il film di Alex Garland "un capolavoro. Il mio cuore batteva costantemente e nell'atto finale ero a bocca aperta. Sbarazzatevi di ogni aspettativa che avete e guardalo nel cinema più efficace possibile".

Di seguito altre reazioni.