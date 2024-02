Civil War, un'America al collasso nel nuovo trailer del film apocalittico di Alex Garland

A24 ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Civil War, film apocalittico che segna il ritorno alla regia di Alex Garland due anni dopo il thriller psicologico Men (2022).

Il titolo rievoca esplicitamente la guerra civile americana, ma non si tratta di un dramma storico: la pellicola di Garland immagina infatti una nuova guerra civile sul territorio statunitense, in un futuro distopico non troppo lontano dal nostro presente. Il regista ha descritto la storia come "un'allegoria della difficile situazione in cui viviamo, molto polarizzata".

Civil War, nessuno è al sicuro

Kirsten Dunst interpreta una giornalista che documenta la carneficina in tutta la nazione insieme alla sua squadra, cercando di rimanere viva e fuori dalla portata dei violenti estremisti politici e del governo tirannico guidato da un presidente corrotto interpretato dal vincitore dell'Emmy Nick Offerman. Il nuovo trailer ci porta in giro da uno scenario all'altro, mentre le battaglie infuriano, gli incendi divampano lasciandosi dietro solo morte e distruzione. Nel cast anche Wagner Moura, star di Narcos, visto recentemente in Mr. & Mrs. Smith.

La melodia fischiettata di "America the Beautiful" risuona cupa mentre un montaggio attraversa le strade vuote della città, gli accampamenti dei sopravvissuti, i convogli della milizia e i veicoli sparsi, mostrando le conseguenze di un simile conflitto negli Stati Uniti. Il trailer termina con truppe, carri armati ed elicotteri che entrano a Washington D.C. e distruggono tutto, compreso l'iconico Lincoln Memorial, mentre risuonano urla di terrore che dimostrano che nulla è al sicuro dalla guerra.

Civil War uscirà nelle sale statunitensi il 12 aprile 2024; ancora sconosciuta la data d'uscita italiana.