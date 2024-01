City Hunter The Movie: Angel Dust, il trailer italiano dell'anime al cinema il 19, 20 e 21 febbraio

City Hunter The Movie: Angel Dust uscirà come evento speciale il 19, 20 e 21 febbraio, ecco il svelato trailer.

Anime Factory ha diffuso il trailer italiano dell'atteso anime City Hunter The Movie: Angel Dust, diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi, che arriverà in Italia nelle sale cinematografiche in un evento speciale di tre giorni, il 19, 20 e 21 febbraio 2024.

City Hunter The Movie: Angel Dust celebra i 35 anni dell'iconica serie animata tratta dal mitico manga di Tsukasa Hojo. Un fenomeno che ha segnato un'epoca, vendendo oltre 50 milioni di copie in Giappone e conquistando fan in tutto il mondo, e che prende vita su pellicola con uno degli archi narrativi più importanti del manga.

City Hunter the Movie: Angel Dust - una scena del film

Il trailer è la dimostrazione di come, sebbene siano passati molti anni, Saeba Ryo non abbia perso nulla del proprio smalto. Questa nuova avventura infatti promette ai fan un tuffo nei ricordi, ponendosi però anche come un capitolo perfetto per chi volesse unirsi, per la prima volta, in battaglia accanto al leggendario sweeper di Tokyo.

In perfetto stile City Hunter, anche in questo nuovo capitolo sono garantite tante risate e forti emozioni come nel trailer, che rivela già alcune delle grandi sorprese che il film ha in serbo, come la partecipazione delle protagoniste di Occhi di gatto, altra immortale creazione del maestro Hojo.

Ma non saranno solo le sorelle ladre a impreziosire il cast, con altri personaggi quali il mitico Lupin III pronti a fare la loro apparizione, senza contare il ritorno di volti ormai entrati nell'immaginario degli appassionati, come Miki e Falcon.

La sinossi

Quando la video creator Angie bussa all'agenzia investigativa City Hunter in cerca di un gatto scomparso, Ryo Saeba e Kaori Makimura pensano di avere un caso semplice fra le mani. Un attentato alla vita di Angie cambia però le carte in tavola, lasciando Ryo nel mirino di misteriosi sicari sulle tracce di Angel Dust, una tecnologia militare in grado di creare super soldati. Sotto l'occhio del padre adottivo Kaibara, Ryo dovrà fare i conti con un passato da cui troppo a lungo ha tentato di fuggire.

In City Hunter the Movie: Angel Dust, una tecnologia oscura chiamata "Angel Dust" trasforma chi la assume in un super soldato e attira l'attenzione di un gruppo di misteriosi sicari, che arriva a Tokyo per mettere le mani sull'ultima versione dell'arma. La lotta per questa pericolosa invenzione, che in passato è costata la vita al partner di Ryo Saeba, Makimura Hideyuki, trascinerà il duo City Hunter all'interno di una storia adrenalinica e ricca di scene d'azione al cardiopalma, dove non mancheranno quei momenti esilaranti in cui "lo spirito dell'alzabandiera" si impadronirà pericolosamente dell'amato sweeper di Tokyo. Per fortuna che, a tenere a bada i bollenti spiriti, ci sarà il famoso martellone di Kaori che regalerà ai fan gustosi sketch e momenti di puro divertimento.

Gli ingredienti di un cult

City Hunter the Movie: Angel Dust - una scena del film

Alla realizzazione del film ha lavorato lo storico studio di animazione giapponese Sunrise, celebre per la serie anime originale di City Hunter e per molte altre opere di successo come Cowboy Bebop e Gintama, in collaborazione con The Answer Studio, noto per il suo lavoro su alcuni dei film anime più di successo degli ultimi anni come Your Name. e Suzume. Alla regia troviamo il regista originale della serie TV anni '90 di City Hunter, Kenji Kodama, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Yasuyuki Mutou, autore della sceneggiatura di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash e responsabile della serie Tokyo Revengers.

L'arrivo di Saeba Ryo al cinema non celebra solo un importante anniversario, ma segna anche l'atteso ritorno di una vera e propria icona del mondo anime e manga. Un personaggio estremamente sfaccettato e complesso, come lo stesso maestro Hojo racconta: "Un uomo che nasconde ciò che pensa davvero. Ho sempre provato a creare una certa dualità con questo personaggio, rendendolo molto diretto nei momenti divertenti. Quando però è serio, ho sempre limitato di proposito il numero delle battute che pronuncia, così che i lettori non sapessero (cosa pensa). L'idea è sempre di stimolare l'immaginazione del lettore e rafforzare la complessità del personaggio. Questo contrasto è molto importante per me".

Dopo il successo dell'uscita giapponese, City Hunter The Movie: Angel Dust è pronto a conquistare il pubblico italiano grazie ad Anime Factory, con un evento speciale al cinema il 19, 20 e 21 febbraio.