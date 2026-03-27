City Hunter 2: Netflix rilancia il fenomeno globale con un sequel “più folle e più emotivo”

City Hunter è pronto ora a tornare con un secondo capitolo più grande e consapevole, dopo aver ritrovato (e riconquistato) il suo pubblico.

Netflix conferma City Hunter 2, sequel del live-action giapponese di successo. Con il ritorno del cast originale e una visione più ambiziosa, il film promette azione, ironia e maggiore intensità emotiva, con un'uscita prevista nel 2027.

Il successo globale che ha reso inevitabile il sequel

Dopo aver scalato le classifiche globali e conquistato milioni di spettatori, City Hunter si prepara ufficialmente a tornare. Netflix ha confermato la produzione di City Hunter 2, segnando un passaggio importante non solo per il franchise, ma anche per il panorama delle produzioni giapponesi live-action sulla piattaforma.

City Hunter: una scena del film

Il primo film, distribuito nell'aprile 2024, aveva già dimostrato di possedere una formula capace di attraversare i confini: un mix calibrato di azione, ironia e fedeltà allo spirito del manga originale di Tsukasa Hojo. I numeri parlano chiaro: settimane in vetta alle classifiche globali, oltre 26 milioni di visualizzazioni accumulate entro la fine del 2025 e un pubblico internazionale sempre più coinvolto.

Al centro di tutto resta Ryo Saeba, investigatore privato dall'infallibile mira e dall'animo irrequieto, sospeso tra leggerezza e tragedia. La sua storia, già esplorata come una sorta di origine nel primo capitolo, ha lasciato spazio a nuove possibilità narrative che ora il sequel è pronto a sviluppare.

Il ritorno del cast principale rafforza ulteriormente questa continuità: Ryohei Suzuki riprenderà il ruolo del protagonista, affiancato da Misato Morita nei panni di Kaori Makimura e Fumino Kimura nel ruolo della determinata detective Saeko Nogami. Dietro la macchina da presa, ritroviamo il regista Keiichiro Shiraki e lo sceneggiatore Junpei Yamaoka, segno di una volontà chiara: non reinventare, ma espandere.

Più grande, più intenso: la nuova identità di City Hunter

Se il primo film ha costruito le fondamenta, City Hunter 2 punta a ridefinire l'identità stessa della saga in versione live-action. Le dichiarazioni del team creativo raccontano un progetto che non vuole semplicemente replicare il successo, ma rilanciarlo su un piano più ambizioso.

City Hunter: una scena d'azione

Ryohei Suzuki ha anticipato il cambio di prospettiva con parole che suonano come una dichiarazione d'intenti: "Nel primo film abbiamo raccontato l'origine di Ryo e Kaori. In questo sequel porteremo quella che si può definire la versione più autentica di City Hunter". Un'evoluzione che promette di scavare più a fondo nei personaggi, mantenendo però intatto quel tono unico che alterna leggerezza e tensione.

Anche il creatore originale Tsukasa Hojo ha espresso entusiasmo, sottolineando l'impegno del team: "Sono rimasto profondamente colpito dalla passione di Ryohei Suzuki e del regista. In particolare, la trasformazione fisica di Ryohei è stata straordinaria". Un riconoscimento che pesa, soprattutto quando si tratta di adattare un'opera così radicata nell'immaginario collettivo.

Il regista Shiraki, dal canto suo, ha raccontato un processo creativo quasi artigianale, fatto di riunioni quotidiane e confronti continui, con l'obiettivo di adattare lo spirito della storia all'era contemporanea senza tradirne l'essenza. Una sfida delicata, che richiede equilibrio tra nostalgia e innovazione.

Netflix stessa ha sottolineato l'importanza del progetto, definendolo un passo significativo: "Dopo la straordinaria risposta al primo film, siamo entusiasti di portarvi il primo sequel live-action giapponese originale della piattaforma". E la promessa è chiara: "Più cool che mai, più folle che mai e più emotivo che mai". Con l'uscita prevista per il 2027, City Hunter 2 si presenta come una tappa decisiva, non solo per il personaggio di Ryo Saeba, ma per l'intero percorso delle trasposizioni live-action giapponesi su scala globale.