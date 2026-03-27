City Hunter 2: Netflix rilancia il fenomeno globale con un sequel “più folle e più emotivo”

City Hunter è pronto ora a tornare con un secondo capitolo più grande e consapevole, dopo aver ritrovato (e riconquistato) il suo pubblico.

Una scena di City Hunter
NOTIZIA di 27/03/2026

Netflix conferma City Hunter 2, sequel del live-action giapponese di successo. Con il ritorno del cast originale e una visione più ambiziosa, il film promette azione, ironia e maggiore intensità emotiva, con un'uscita prevista nel 2027.

Il successo globale che ha reso inevitabile il sequel

Dopo aver scalato le classifiche globali e conquistato milioni di spettatori, City Hunter si prepara ufficialmente a tornare. Netflix ha confermato la produzione di City Hunter 2, segnando un passaggio importante non solo per il franchise, ma anche per il panorama delle produzioni giapponesi live-action sulla piattaforma.

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City Hunter: una scena del film

Il primo film, distribuito nell'aprile 2024, aveva già dimostrato di possedere una formula capace di attraversare i confini: un mix calibrato di azione, ironia e fedeltà allo spirito del manga originale di Tsukasa Hojo. I numeri parlano chiaro: settimane in vetta alle classifiche globali, oltre 26 milioni di visualizzazioni accumulate entro la fine del 2025 e un pubblico internazionale sempre più coinvolto.

Al centro di tutto resta Ryo Saeba, investigatore privato dall'infallibile mira e dall'animo irrequieto, sospeso tra leggerezza e tragedia. La sua storia, già esplorata come una sorta di origine nel primo capitolo, ha lasciato spazio a nuove possibilità narrative che ora il sequel è pronto a sviluppare.

Il ritorno del cast principale rafforza ulteriormente questa continuità: Ryohei Suzuki riprenderà il ruolo del protagonista, affiancato da Misato Morita nei panni di Kaori Makimura e Fumino Kimura nel ruolo della determinata detective Saeko Nogami. Dietro la macchina da presa, ritroviamo il regista Keiichiro Shiraki e lo sceneggiatore Junpei Yamaoka, segno di una volontà chiara: non reinventare, ma espandere.

Più grande, più intenso: la nuova identità di City Hunter

Se il primo film ha costruito le fondamenta, City Hunter 2 punta a ridefinire l'identità stessa della saga in versione live-action. Le dichiarazioni del team creativo raccontano un progetto che non vuole semplicemente replicare il successo, ma rilanciarlo su un piano più ambizioso.

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City Hunter: una scena d'azione

Ryohei Suzuki ha anticipato il cambio di prospettiva con parole che suonano come una dichiarazione d'intenti: "Nel primo film abbiamo raccontato l'origine di Ryo e Kaori. In questo sequel porteremo quella che si può definire la versione più autentica di City Hunter". Un'evoluzione che promette di scavare più a fondo nei personaggi, mantenendo però intatto quel tono unico che alterna leggerezza e tensione.

Anche il creatore originale Tsukasa Hojo ha espresso entusiasmo, sottolineando l'impegno del team: "Sono rimasto profondamente colpito dalla passione di Ryohei Suzuki e del regista. In particolare, la trasformazione fisica di Ryohei è stata straordinaria". Un riconoscimento che pesa, soprattutto quando si tratta di adattare un'opera così radicata nell'immaginario collettivo.

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Il regista Shiraki, dal canto suo, ha raccontato un processo creativo quasi artigianale, fatto di riunioni quotidiane e confronti continui, con l'obiettivo di adattare lo spirito della storia all'era contemporanea senza tradirne l'essenza. Una sfida delicata, che richiede equilibrio tra nostalgia e innovazione.

Netflix stessa ha sottolineato l'importanza del progetto, definendolo un passo significativo: "Dopo la straordinaria risposta al primo film, siamo entusiasti di portarvi il primo sequel live-action giapponese originale della piattaforma". E la promessa è chiara: "Più cool che mai, più folle che mai e più emotivo che mai". Con l'uscita prevista per il 2027, City Hunter 2 si presenta come una tappa decisiva, non solo per il personaggio di Ryo Saeba, ma per l'intero percorso delle trasposizioni live-action giapponesi su scala globale.