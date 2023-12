City Hunter e altri anime nel cuore del 2024 di Plaion Pictures

È appena arrivato Silent Night - Il silenzio delle vendetta (qui la nostra recensione del film di John Woo), ma in quel di Sorrento per le Giornata professionali di cinema abbiamo già potuto guardare al futuro di Plaion Pictures, a un 2024 che confermerà l'attenzione della distribuzione per il mondo degli anime, riprendendo quanto fatto fin qui e ripartendo dagli ottimi risultati dell'anno che si sta chiudendo, in cui ci sono state portate vere e proprie gemme come The First Slam Dunk o Il castello invisibile. Si va avanti, quindi, consolidando quanto fatto in passato con un lavoro di selezione attento al mercato e quello che offre, ma anche al proprio pubblico.

Ancora anime, con un titolo di primissimo piano

City Hunter the Movie: Angel Dust - una scena del film

Anime, dicevamo, e non potrebbe essere altrimenti. Se Slam Dunk aveva catalizzato il 2023, nel 2024 arriva un altro importante brand del fumetto e l'animazione giapponese: City Hunter, con il film Angel Dust, nuova incarnazione animata del manga di Tsukasa Hojo, che ha segnato un'epoca e ha venduto 50 milioni di copie soltanto in Giappone, prima di conquistare fan in tutto il mondo, Italia compresa.

City Hunter the Movie: Angel Dust - una scena del film

La storia del nuovo film inizia con la video creator Angie che si rivolge all'agenzia investigativa City Hunter alla ricerca di un gatto scomparso, ma Ryo e Kaori si troveranno tra le mani un caso molto più complesso di quello che si erano immaginati a prima vista. La data scelta per l'uscita è fine gennaio, con un'evento speciale il 29, 30 e 31, ma come sentirete nella nostra intervista si stanno già ipotizzando opportunità successive per tornare nel mondo di Angel Dust.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: un'immagine del film

Un altro evento speciale dedicato agli anime è previsto per il 15, 16 e 17 aprile con The Turner to Summer, The Exit of Goodbyes, vincitore nel 2023 al festival di Annecy e prodotto dallo studio CLAP adattando il bestseller di Mei Hachimoku, già diventato un manga di successo. Si tratta di una toccante storia d'amore tra salti nel tempo e attenzione al mondo adolescenziale, richiamando molti titoli amati degli ultimi anni. Centrale nella storia del film è il tunnel di Urashima, che secondo alcune voci consente di raggiungere ciò che il cuore desidera... ma al prezzo di alcuni anni della propria vita.

Mostri e gatti a completare il 2024

My Sweet Monster: un'immagine del film

Ancora animazione, ma occidentale, prevista per il 22 febbraio 2024, quando nelle sale arriverà My Sweet Monster di Viktor Glukhushin (Lo schiaccianoci e il flauto magico) e Maxim Volkov (Bianca & Grey e la pozione magica), che ci raccontano un'emozionante avventura rivolta a tutta la famiglia, una storia ricca di magia ma anche divertimento, che insegna il rispetto per la Natura nel tratteggiare l'amicizia tra la coraggiosa principessa Barbara, un coniglietto parlante e un mostro dal cuore d'oro. Segretamente innamorata del principe Edward, la principessa non ha intenzione di rimanere intrappolata nella gabbia dorata costruitale da suo padre, che è però costretto, sotto ricatto, a concederla in matrimonio al postino Joey. Barbara fugge nel bosco dove incontra Bogey, il tenero mostro che rappresenta l'unica speranza per salvare il regno da una terribile minaccia.

Vita da gatto: una scena del flim

Possibile sorpresa e scommessa di Plaion per il 2024, Vita da gatto di Guillaume Maidatchevsky, che abbiamo conosciuto per il suo Ailo - Un'avventura tra i ghiacci. Il film racconta la storia di un gattino e una tenera bambina coinvolti in un'avventura tra gli stupendi paesaggi naturali della Francia. È una storia di amicizia e crescita che promette di trasmettere forti emozioni sia al pubblico più giovane che agli adulti. Vita da gatto è tratto dal classico per l'infanzia di Maurice Genevoix e si è già affermato al Giffoni Film Festival nella sezione Elements 6+. Sarà nelle sale dal 21 marzo ed è inutile dire che non vediamo l'ora di raccontarvelo!

I film del 2024 di Plaion Pictures