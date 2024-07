Citadel: Diana, Matilda De Angelis è la star dello spin-off italiano nel nuovo trailer

Prime Video ha diffuso in streaming il teaser trailer di Citadel: Diana, spin-off italiano con protagonista Matilda De Angelis della grande serie internazionale prodotta dai fratelli Russo.

Tutti i sei episodi della nuova serie di spionaggio prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, debutteranno in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il prossimo 10 ottobre.

La De Angelis sarà affiancata da un cast internazionale che include Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

La trama di Citadel: Diana

Milano, 2030: otto anni fa l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l'occasione di uscirne e sparire per sempre, l'unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell'organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

Una foto tratta da Citadel: Diana

Il mondo dei Fratelli Russo

La prima stagione di Citadel - interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, e con Stanley Tucci e Lesley Manville - ha debuttato nel 2023 con successo internazionale, ed è diventata la seconda nuova serie originale di Prime Video più vista fuori dagli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo.

Citadel e le successive serie Original action-espionage vantano la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo e attraversano il globo sviluppando la storia dell'agenzia di spionaggio Citadel e della potente organizzazione rivale Manticore. Ogni serie nata dal mondo di Citadel ha per protagonisti talenti locali ed è creata, prodotta, e girata nel territorio in cui è ambientata, dando a ciascuno show una cifra stilistica unica e una decisa identità culturale radicata nel paese d'origine.

La serie Original italiana Citadel: Diana è la seconda a debuttare e sarà seguita dalla serie indiana Citadel: Honey Bunny, interpretata da Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu. La produzione della seconda stagione di Citadel, interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, inizierà quest'anno, con Joe Russo alla regia.