Matilda De Angelis: "Il bacio a Nicole Kidman? Non era la prima volta che baciavo una donna"

Matilda De Angelis ha baciato Nicole Kidman per una scena della serie tv The Undoing ma, come ha dichiarato lei stessa a Repubblica, quello con l'attrice australiana non è stato il primo bacio che ha dato ad una donna. Nella stessa intervista, De Angelis ha parlato della lettera ricevuta dalla diva australiana.

Venezia 2017: Matilda De Angelis al photocall di Una famiglia

Per vedere The Undoing - Le verità non dette bisognerà attendere ancora un paio di mesi ma già adesso possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla serie tv che debutterà su Sky Atlantic l'11 dicembre. L'opera diretta dalla regista danese Susanne Bier (In un mondo migliore) riunirà sul piccolo schermo Nicole Kidman e Hugh Grant che interpreteranno una coppia di moglie e marito che rimane coinvolta in un misterioso caso di omicidio a Manhattan.

Nel cast della serie tv ci sarà anche la "nostra" Matilda De Angelis, chiamata a prestare volto e voce ad Elena, una misteriosa pittrice italiana. Oltre che per la propria presenza in una produzione internazionale così prestigiosa, che già di per sé rappresenta qualcosa di indimenticabile, De Angelis ricorderà questa esperienza per una scena in particolare, ovvero quella che l'ha portata a baciare nientemeno che Nicole Kidman. Già nelle scorse settimane, l'interprete di Veloce come il vento ha ammesso di amare l'attrice australiana sin da quando era giovanissima ed ha ricordato il momento in cui l'ha incontrata per la prima volta sul set di The Undoing: "Quando è arrivata mi sono resa conto che non cammina, fluttua nell'aria come un angelo. Io ero solo colpita da quanto fosse bella e affascinante. È Nicole Kidman, ma quando la incontri ti senti subito a tuo agio". Inoltre, in una recente intervista rilasciata a Repubblica, Matilda De Angelis ha aggiunto: "Con me ogni tanto parlava in italiano, che conosce un po'. Mi ha anche scritto una lettera che ho incorniciato, dove dice 'Matilda, è stato bellissimo lavorare con te, tu hai una luce speciale e non vedo l'ora che se ne renda conto tutto il mondo'".

Insomma, tra le due attrici è nato un rapporto di grande sintonia e stima reciproca, magari cresciuto anche attraverso la scena del bacio. De Angelis ci tiene però a specificare che quello con Nicole Kidman non è stato il suo primo bacio saffico: "Non era la prima volta che baciavo una donna. Nella mia adolescenza ruggente ho baciato tutte le mie amiche" ha quindi concluso l'attrice.

Di seguito, la sinossi di The Undoing: I coniugi Grace e Jonathan Fraser stanno vivendo le uniche vite che abbiano mai desiderato per loro stessi. Durante la notte, però, si apre un abisso nelle loro esistenze: una morte violenta e una catena di terribili rivelazioni. Lasciata indietro all'inizio di un crescente disastro pubblico, e inorridita dai modi in cui non è stata in grado di seguire i suoi stessi consigli, Grace deve smantellare una vita e crearne un'altra per suo figlio e la sua famiglia.