Circeo stasera su Rai 1: trama dell'ultima puntata

Circeo, la serie tv che ripercorre il massacro del 1975, torna in TV stasera su Rai 1 con l'ultima puntata. La scorsa settimana sono stati ancora 2,5 milioni di spettatori a preferire la fiction con Greta Scarano, per un totale di 14,5 punti di share. Un risultato non in linea con le attese ma spiegato anche dal fatto che Circeo era stata già trasmessa, lo scorso anno su Paramount+.

Trama dell'ultima puntata

Il finale di serie, in onda martedì 28 novembre si apre con la sentenza emessa dalla Corte d'Assise: colpevoli e condannati all'ergastolo. Un punto di svolta nella storia della lotta per i diritti delle donne. Sempre più coinvolta, Teresa decide di continuare al fianco di Tina Lagostena Bassi, lasciandosi alle spalle il breve momento di vicinanza con Saverio.

Donatella, invece, prova a cominciare una nuova vita, cercando un lavoro, iniziando a interessarsi al teatro e provando anche a crearsi nuovi legami affettivi. I fantasmi del passato, però, non l'abbandonano: lei è e resta per tutti "la ragazza del Circeo". Affiancata e sorretta da Tina Lagostena Bassi, Teresa si convince che il grande pubblico debba assistere in video a un vero processo per stupro: nasce così il più noto documentario trasmesso in tv su un caso di violenza sessuale. Nel frattempo, arriva la notizia del processo d'appello che potrebbe rimettere in discussione la condanna all'ergastolo.

Passano intanto cinque anni dalla sentenza di primo grado e il delitto del Circeo non suscita più l'interesse dell'opinione pubblica. Il processo d'appello si apre così senza particolare clamore mediatico, mentre gli avvocati Tarsitano e Lagostena Bassi, affiancati da Teresa, sostengono e difendono Donatella con ancor più forza e determinazione per vedere confermata la condanna di primo grado. Anche Saverio, diventato fotogiornalista, è lì per dare il suo sostegno a Donatella e per lui è l'occasione per tentare di riavvicinarsi a Teresa. La sentenza d'appello darà a ognuno di loro l'opportunità di iniziare una nuova vita.

Il cast

Circeo: da sinistra, Enrico Ianniello, Pia Lanciotti, Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli

Il racconto di Circeo è portato avanti attraverso il punto di vista dell'avvocata Teresa Capogrosso, interpretata da Greta Scarano. Le giovani Ambrosia Caldarelli e Adalgisa Manfrida interpretano rispettivamente Donatella Colasanti e Rosaria Lopez.

Pia Lanciotti, Enrico Ianniello e Silvia Salvatori (qui la nostra intervista con l'attrice) sono gli avvocati Tina Lagostena Bassi, Fausto Tarsitano e Maria Causarano, Angelo Spagnoletti è Saverio Vitale, Francesca Antonelli è Maria Colasanti, Benedetta Cimatti è Gioia. I criminali Angelo Izzo e Andrea Ghira sono interpretati rispettivamente da Guglielmo Poggi e Leonardo Mazzarotto, Andrea Pennacchi veste i panni di don Occelli.