Circeo stasera su Rai 1: trama della seconda puntata

Circeo, la serie tv che ripercorre il massacro del 1975, torna in TV stasera su Rai 1 con la seconda puntata. Una settimana fa, al debutto, sono stati poco più di 2,5 milioni gli spettatori che hanno preferito la fiction alla partita di tennis tra Sinner e Djokovic e allo show di Checco Zalone su Canale 5. Un risultato sicuramente al di sotto delle attese che potrebbe però migliorare stasera in assenza - o quasi - di concorrenti importanti.

Trama della seconda puntata

La puntata in onda martedì 21 novembre parte proprio con l'inizio del processo di primo grado, celebrato a Latina, a Gianni Guido e ad Angelo Izzo, mentre Andrea Ghira è latitante. La loro difesa è affidata ad alcuni tra i più noti avvocati penalisti, mentre Teresa Capogrossi e Fausto Tarsitano, difensori di parte civile per Donatella Colasanti, studiano le mosse dei loro avversari per rafforzare la propria strategia.

I primi giorni del processo sono infatti combattuti tra richieste di attenuanti e perizie. Nel frattempo, le donne del movimento femminista hanno reso Donatella un simbolo e sono presenti a tutte le udienze per sostenerla. La loro presenza in aula, però, rischia di mettere in pericolo l'esito del processo e Teresa è costretta a confrontarsi duramente con Tina Lagostena Bassi.

Gli esiti delle prime udienze sono tuttavia positivi, ma per Donatella arriva il compito più difficile: dovrà deporre nella villa del Circeo, dove è stata torturata e dove è stata uccisa la sua amica Rosaria Lopez. Intanto, Teresa si scontra con Saverio Vitale, il paparazzo interessato al caso, che ha scovato l'albergo sul mare dove lei e Donatella risiedono durante il processo.

Nella villa del Circeo, quindi, Donatella affronta la prova più dura: ogni angolo le richiama alla mente le ore di angoscia e le violenze subite. Ma la dolcezza di sua madre, la determinazione di Teresa e la spensieratezza di Saverio le danno la forza per superare quel terribile momento. In aula, però, le cose si complicano. Donatella è profondamente provata dall'impatto con l'opinione pubblica e dalla pressione del processo. Il suo carattere impetuoso la spinge a scontrarsi pubblicamente anche con il movimento femminista, che l'aveva supportata dal primo momento. Intanto Saverio, pronto a giocarsi uno scoop su di lei, si ricrede e dimostra a Teresa di non essere un opportunista, ma di avere a cuore il destino di Donatella. Per Teresa è finalmente l'occasione per aprirsi con lui.

Il cast

Circeo: da sinistra, Enrico Ianniello, Pia Lanciotti, Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli

Il racconto di Circeo è portato avanti attraverso il punto di vista dell'avvocata Teresa Capogrosso, interpretata da Greta Scarano. Le giovani Ambrosia Caldarelli e Adalgisa Manfrida interpretano rispettivamente Donatella Colasanti e Rosaria Lopez.

Pia Lanciotti, Enrico Ianniello e Silvia Salvatori (qui la nostra intervista con l'attrice) sono gli avvocati Tina Lagostena Bassi, Fausto Tarsitano e Maria Causarano, Angelo Spagnoletti è Saverio Vitale, Francesca Antonelli è Maria Colasanti, Benedetta Cimatti è Gioia. I criminali Angelo Izzo e Andrea Ghira sono interpretati rispettivamente da Guglielmo Poggi e Leonardo Mazzarotto, Andrea Pennacchi veste i panni di don Occelli.

Quante puntate e quando andranno in onda

Circeo è suddivisa in tre puntate, ciascuna composta a sua volta da due episodi. Andranno in onda, nella prima serata di Rai 1, per tre martedì di fila, il 14, il 21 e il 28 novembre. In streaming la serie è disponibile a pagamento su Paramount+, sarà via via possibile recuperare le puntate gratuitamente su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva o in replica.