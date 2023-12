Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan racconta la spaventosa esperienza con una stalker

La star del franchise di Cinquanta sfumature di grigio Jamie Dornan ha raccontato di aver avuto un'esperienza inquietante con una fan del film che si è presentata alla porta di casa sua.

"Ho vissuto una situazione di stalking prima del Covid. È stato dannatamente spaventoso. Qualcuno si è presentato a casa mia mentre c'erano i miei figli. È proprio per evitare questo genere di cose che cerco sempre di mettere un blocco tra la mia vita privata e l'esterno, per preservare la mia famiglia", ha detto l'attore a The Independent.

La pressione dei fan

Dopo aver recitato nella popolarissima trilogia Cinquanta sfumature di grigio, l'attore è stato diverse volte protagonista di teorie e di cospirazioni create dai fan su di lui e sulla sua co-protagonista Dakota Johnson. Secondo una di queste teorie Dornan avrebbe una relazione segreta con Johnson nonostante l'attore sia già sposato con l'attrice Amelia Warner.

Durante l'intervista l'interprete di Christian Grey ha parlato di come ha affrontato la forte pressione da parte del fandom: "Ho provato a mettere dei muri attorno, per provare davvero a non lasciare entrare le persone nelle mia vita privata. Sono abbastanza bravo a bloccare qualsiasi rumor associato a qualunque sia il fandom, senza lasciare che influisca su di me o, cosa più importante, sulla mia famiglia".

Jamie Dornan tornerà prossimamente nella seconda stagione della serie thriller The Tourist, di cui recentemente è stato diffuso il trailer.