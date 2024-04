Cinquanta sfumature di grigio, la regista ammette: 'Ci ho messo quattro anni per riprendermi'

La produzione di Cinquanta sfumature di grigio ha avuto pesanti ripercussioni sulla regista Sam Taylor-Johnson, che ha recentemente dichiarato di aver impiegato i quattro anni successivi a riprendersi da quell'esperienza.

Impegnata nella promozione del suo ultimo lavoro, il biopic su Amy Winehouse Back to Black, Taylor-Johnson ha dichiarato all'Hollywood Reporter che dopo essersi occupata del dramma sentimentale del 2015 ha dovuto prendersi quattro anni di pausa dal lavoro. La regista ha ammesso che lei e la scrittrice E.L. James avevano "visioni diametralmente opposte" su come avrebbe dovuto essere l'adattamento. Il film è stato massacrato dalla critica ma premiato dal successo al botteghino, favorendo la carriera delle star Dakota Johnson e Jamie Dornan e dando il via a una trilogia.

Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan e Dakota Johnson sul set con la regista Sam Taylor-Wood

"Era il suo libro e aveva una visione molto particolare di come voleva vedere il film", ha raccontato Taylor-Johnson della James. "E io avevo una visione diametralmente opposta. Il successo è stato grandioso, ma l'esperienza è stata dura".

La regista ha aggiunto che le sono serviti anni per riprendersi da quel tipo di dinamica: "Mi ci sono voluti circa quattro anni per ritrovare la fiducia e la compostezza. Sto tornando a essere un'artista e a lavorare a progetti in cui posso prendere tutte le mie decisioni, rispondere solo a me stessa e presentare al mondo qualcosa che io ho creato".

Il caos sul set di 50 Sfumature

La sceneggiatura di Cinquanta sfumature di grigio è stata modificata spesso durante la produzione, con la James che ha insistito affinché venissero estratti interi passaggi del romanzo per i dialoghi sullo schermo. Dakota Johnson aveva raccontato a Vanity Fair che la James "aveva molto controllo creativo, tutto il giorno, tutti i giorni, e pretendeva che certe cose accadessero" sul set.

50 sfumature di grigio, l'autrice ha creato le scene di sesso col marito sul sedile posteriore di un'auto"

"C'erano parti del libro che non avrebbero funzionato in un film, come il monologo interiore, che a volte era incredibilmente smielato. Non avrebbe funzionato se detto ad alta voce. Era una lotta continua. La sera prima riscrivevo le scene con i vecchi dialoghi per poter aggiungere una battuta qua e là. Era un caos continuo".