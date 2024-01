Cinquanta sfumature di grigio, Jamie Dornan: 'I fan pensano ancora che abbia un figlio segreto con Dakota'

Jamie Dornan ha rivelato che alcuni fan incalliti della trilogia di Cinquanta sfumature pensano che abbia un figlio segreto con la co-star Dakota Johnson. Dopo più di cinque anni dall'uscita del primo film Cinquanta sfumature di grigio, infatti, tra il fandom del franchise continuano a girare varie teorie e cospirazioni sui due protagonisti.

A rivelarlo è stato Dornan stesso durante un'intervista con il The Guardian. "Il fandom di quel franchise è ancora febbrile e irriducibile. Alcuni fan continuano a diffondere sul web le teorie più folli come quella che Dakota e io abbiamo un figlio insieme. Non so come facciano a pensare una cosa del genere!", ha detto l'attore.

Cinquanta sfumature... di scene per niente sexy svelate da Dakota Johnson e Jamie Dornan

Jamie Dornan e Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio

La teoria sul presunto bambino segreto

L'attore, che ha tre figli con la moglie Amelia Warner, in precedenza aveva detto a Variety di come è venuto a conoscenza della teoria, ovvero ricevendo per posta "un collage di fotografie di un bambino" durante la pandemia.

"Penso che stessero cercando di dire che il bambino era mio e di Dakota Johnson, e che avevamo avuto questo figlio mentre giravamo il primo film di Cinquanta Sfumature. È stato un po' strano", aveva rivelato Dornan.

Jamie Dornan: "Ho fatto il provino per Superman in pigiama"

La frenesia dei fan

Durante l'intervista con il The Guardian, l'attore ha raccontato che al culmine della frenesia intorno al franchise, un tabloid ha pubblicato le foto di casa sua, costringendolo a dover aumentare il sistema di sicurezza della sua dimora. "A un certo punto, abbiamo avuto una situazione di stalking e di coinvolgimento delle autorità. Mi capita di ricevere un sacco di cose strambe, di cui, se devo essere sincero, ho molta paura, quindi me ne sto lontano", ha aggiunto Dornan.

Dopo Cinquanta sfumature di rosso, l'ultimo film della serie, l'attore è apparso nel film premio Oscar Belfast di Kenneth Branagh e nella serie di Chris Sweeney The Tourist, di cui recentemente è stato diffuso il trailer.